Pictorul Dumitru Ivan: Pentru mine, Clujul este cel mai frumos oraș din lume

11 octombrie 20250 commentarii

Privilegiul unei întâlniri emoționante: joi, 9 octombrie, la Muzeul clujean de Artă a fost vernisată expoziția pictorului Dumitru Ivan, artist căruia i-am asociat, și în trecut și acum, afinități cu arta lui Picasso. Expresionist în parte din compozițiile sale, pictorul abordează trupul uman ca pe un resort al unei perpetue mișcări astrale. Sunt sugestive reconstrucții figurative, în compoziții axate pe dinamica formelor și a culorilor, cu contopiri de prim plan și de fond. Am considerat că tablorile sale cu grupuri de balerine sunt „coregrafii astrale” , mai ales că fundalul albastru poate susține o atare interpretare. Nudurile feminine pictate de artist, cu dinamice juxtapuneri, invocă, inevitabil, ritmuri arhetipale.

Artistul Dumitru Ivan a răspuns cu amabilitate la câteva întrebări adresate de reporterul cotidianului „Făclia”.

Reporter Făclia: Sunteți, azi, la vernisajul expoiției dumneavoastră de la Muzeul de Artă din Cluj Napoca, un artist sărbătorit de un public avizat: colegi, profesori de la Universitatea de Artă și Design, academicieni, medici și scriitori, toți pasionați colecționari de opere de artă. Venind de dincolo de ocean, de la New York, ce percepție aveți despre un astfel de eveniment sărbătoresc?

Dumitru Ivan: Peste ocean nu există vernisaj! De cele mai multe ori, lumea vede anunțurile din ziare, vede afișul expoziției, intră în galerie, bea un pahar de vin, servește ceva din bufetul pregătit, nu se uită deloc la tablouri și pleacă dezinvoltă. În America, nu sunt discursuri la deschiderea unei expoziții… Pentru mine, Clujul este cel mai frumos oraș din lume, îl iubesc dintotdeauna. Aici am urmat școala de artă, aici mi-a fost căminul sufletesc. Părinții mei și sora mea își dorm somnul de veci, aici, la Cluj. Și eu voi fi lângă ei, la capătul vieții, mi-am și scris numele pe locul de veci, lângă ei.

Reporter Făclia: Ce vă propuneți să împliniți în etapele următoare ale creației dumneavoastră?

Dumitru Ivan: Doresc să am sănătate și să mai pot lucra până în ultima clipă a vieții. Pictura a fost marea pasiune a vieții mele. Pictez ce simt și pictez pentru oameni. Vreau să le transmit un sentiment de bucurie, lumea să se bucure de frumosul artistic. Tema expoziției de la Cluj este trupul feminin, conceput în felul meu, cu decență, fără nici o undă de vulgaritate.

Reporter Făclia: Ați fost mereu sedus de dinamica dansului, sincronizat cosmic și simbolic pe un fundal albastru…

Dumitru Ivan: În urmă cu trei ani, am avut o mică expoziție tot la Muzeul clujean de Artă, tema fiind DANSUL. Și a fost un succes…

În discursul rostit la venisaj, curatorul expoziției, Attila Iakob, a oferit o interpretare a etapelor creației artistului, cea românească și cea americană: „Dumitru Ivan a absolvit Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din București și vreo două decenii a fost activ în spațiul artistic românesc. A avut nenumărate expoziții personale și de grup. Pe la mijlocul anilor 80, ca mulți alți artiști, a părăsit România și s-a stabilit în Statele Unite ale Americii. Această trecere a Atlanticului a reprezentat mai mult o metamorfoză în arta sa. Mulți artiști care plecau la vremea respectivă din România căutau o rupere față de trecut, față de ceea ce nu neapărat învățaseseră, ci de ceea ce prezentau și exprimau pe suprafețele de lucru. În cazul lui Dumitru Ivan această trecere peste Atlantic nu a fost o ruptură, a fost o continuare a ceea ce a crezut aici, în România. Testează acest fapt nu numai continuitatea stilistică, profunzimea lucrărilor sau metoda de abordare a creațiilor artistice ci și critica de artă. Data trecută, cu ocazia celeilalte expoziții, am reușit să parcurg câteva critici artistice privind contribuțiile lui Dumitru Ivan la arta din Statele Unite ale Americii și, practic, cei care scriau despre această evoluție din Statele Unite spun că arta lui Dumitru Ivan era una profundă, care aducea ceva nou, era diferită de cea a spațiului american. Era autentic și unii chiar au menționat faptul că era specific european. De ce spun de acest specific european? Pentru că în perioada respectivă și nu numai, arta plastică din Europa și din Statele Unite are două viteze, practic. În Europa putem observa o abordare mai plastică față de artă, o abordare mai spirituală, pe când în Statele Unite – și chiar azi am avut o discuție -, lumea artei, în oarecare măsură, e dominată și de pragmatism și de o dorință de afirmare prin pragmatismul prezentat prin lucrări, adică o oarecare monetizare a talentului. Ceea ce nu e atât de specific spațiului european și spațiului românesc. (…) În expoziția de față, se pune accent pe corpul uman, pe corpul feminin. Această accentuare nu este una vulgară, e fără mesaj provocator. Corpul uman e redat prin mișcările simulate de timp (…) Poate dumneavoastră o să interpretați altfel această expoziție, însă din punctul meu de vedere, esența întregului ciclu de lucrări este faptul că pune în evidență prin tehnică, prin modul spontan, prin modul organizat pe suprafața de lucru, o idee și un concept, un mesaj care este în echilibru nu numai cu formele și cu culorile, cu suprafața de lucru, dar și cu spiritul și cu mentalitatea cu care Dumitru Ivan abordează arta și pictura în sine”.

***

Au participat la vernisaj prof. univ. dr. Ioan Sbârciu – președintele Filialei Cluj Napoca a Uniunii Artiștilor Plastici din România (UAPR), prof. univ. dr. Teodor Botiș – șeful Secției Pictură a filialei clujene a UAPR, soția sa, profesor Elena Constanța Botiș, celebrul chirurg prof. univ. dr. Teofil Lung, reputatul chimist prof. univ. emerit dr. Ionel Haiduc – președinte al Academiei Române între anii 2006-2014, artiști plastici, medici, scriitori.

Artistul Dumitru Ivan este nepotul primului episcop al Vadului, Feleacului şi Clujului, Nicolae Ivan, cel care a ridicat Catedrala Ortodoxă din Cluj.

Expoziția poate fi vizitată până în 19 octombrie 2025.

Carmen Fărcașiu

