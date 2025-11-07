INTERNE

Percheziție în Cluj, în dosar de fals informatic

7 noiembrie 20250 commentarii

Un bărbat de 40 de ani, din județul Satu Mare, este cercetat de polițiștii specializați în investigarea criminalității economico-financiare din Cluj, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, într-un dosar penal ce vizează infracțiunile de înșelăciune și fals informatic.

În cadrul operațiunii JUPITER, derulate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, astăzi, 7 noiembrie, polițiștii au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară în județul Cluj.

Din verificările efectuate până în prezent a reieșit că, în perioada 2022 – 2023, bărbatul ar fi contrafăcut mai multe contracte de cesiune, comodat și prestări servicii, aparent semnate de reprezentanții unei persoane juridice. Acesta ar fi folosit fără drept o semnătură electronică atribuită altei persoane, în scopul obținerii unor avantaje patrimoniale.

Prejudiciul urmează a fi stabilit în urma continuării cercetărilor.

