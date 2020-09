Opera Națională Română Cluj-Napoca

Vă place opera?

Sunt ferm convins că da. Motivele sunt multe și întemeiate. Și cele trei seri de operă mă determină să vă supun atenției un citat al cunoscutului șef de orchestră Tiberiu Soare: ”Când ascultăm muzică de operă, ne aducem aminte că omul mai are şi o latură nobilă. E vorba de nobleţe, e vorba de eleganţă, e vorba şi de gestica celor care se află pe scenă, un alt tip de civilizaţie şi fel de a trăi”. Unul trăit intens, la înaltele cote ale măiestriei artistice.

Opera a la Carte: Seară franceză

vineri, 4 septembrie, 19.00 * Cluj Inovation Park

Seara franceză își va încânta spectatorii cu un repertoriu de arii și canțonete autentice aparținând repertoriului de opereta-pop, ce include nume celebre precum Edith Piaf, Charles Trenet, Alice Dona și Pauline Viardot, precum și partituri ale compozitorilor francezi Jacques Offenbach, Erik Satie și Oscar Straus. Toate se vor bucura de interpretarea sopranei Diana Țugui și a mezzosopranei Iulia Merca, acompaniate la pian de Lelia Serafinceanu.

Opera Picnic: Filmul în concert

sâmbătă, 5 septembrie, 19. 30 * Cluj Inovation Park

Intersecția stelară dintre muzică și film este cea care ne va captiva în această seară, dedicată Filmului în concert. Emoția celor mai romantice momente din istoria cinematografiei, șarmul comediilor, ori suspansul filmelor de acțiune nu ar fi aceleași în lipsa muzicii care le-a făcut memorabile. Vă invităm să retrăiți povești imprimate pe benzi și în suflet, alături de soliștii și Orchestra Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, sub bagheta dirijorului invitat, Maestrul Andrei Tudor. Repertoriul serii ne va purta prin poveștile unor pelicule precum Game of Thrones, Fantoma de la operă, Pirații din Caraibe, The Godfather, Cats, Love Story…

Opera Picnic: Gala Rossini

duminică, 6 septembrie, 19. 30 * Cluj Inovation Park

Pus în scenă în generosul amfiteatru din aer liber al CREIC, Opera Picnic ne invită să ne bucurăm de serile acestei veri în prezența artiștilor Operei Naționale Române din Cluj-Napoca și a invitaților noștri speciali, ale căror spectacole vor cuceri scena aflată în centrul peisajului verde. Gala Rossini ne va încânta pe acordurile unor arii, duete și terțe celebre ale compozitorului italian, din spectacole de vastă popularitate precum Bărbierul din Sevilla, Italianca în Alger, La Cenerentola sau L`inganno felice.

Dacă tot este în programul serii Bărbierul din Sevilla, atunci vă propun lecturii cele postulate de Beethoven: ”Bărbierul din Sevilla este o admirabilă operă bufă. Va fi cântată atâta timp cât va exista opera italiană”. Subscriem celor scrise de Titanul de la Bonn.

Dirijor-David Crescenzi; regia Mihaela Sandu, regie scenă Cristina Albu; Orchestra ONR Cluj-Napoca; soliști Adriana Feșteu, Diana Țugui, Liza Kadelnik, Geani Brad, Tony Bardon, Sergiu Săplăcan, Petru Burcă, Cristian Hodrea.

Demostene ȘOFRON