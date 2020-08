Obsesie iredentistă. Trianonul-temă de dezbatere la Zilele Maghiare

O dezbatere despre Trianon va fi organizată în cadrul celei de a XI-a ediții a Zilelor Culturale Maghiare. Discuțiile vor avea loc joi la terasa unui restaurant din centrul municipiului Cluj-Napoca, iar printre invitați se numrără Ferencz Imre, Molnár Vilmos şi Benkő Levente. Moderatorul dezbaterii este Karácsonyi Zsolt. În cadrul evenimentului va fi prezentat și numărul dedicat Tratatului de la Trianon al revistei culturale ”Ținutul Secuiesc”.

Precizăm că nu este pentru prima data când programul Zilelor Maghiare conține elemente controversate și ofensatoare la adresa majorității românești. În ediția din 2015, unul dintre cei mai contestați lideri ai secolului XX, dictatorul Horthy Miklos a avut parte de o secțiune specială. Astfel, la sediul Societății Muzeului Ardelean de pe strada Napoca, a avut loc prelegerea despre Horthy Miklós suținută de Romsics Ignác, membru al Academiei Maghiare de Ştiinţe. Evenimentul a fost organizat în cadrul seriei de Istorie şi memorie inițiată de Academia Korunk iar amfitrioana evenimentului a fost Kovács Kiss Gyöngy, redactorul-şef al revistei Korunk. Deși subiectul Horthy Miklos este unul extrem de delicat și, mai mult, în România a fost adoptată anul trecut o lege care interzice ideologia și simbolurile fasciste, organizatorii Zilelor Culturale Maghiare nu au avut nicio ezitare să introducă în program prelegerea depsre Horthy Miklos.

De asemenea, un scandal de proporții a fost generat în 2016 când organizatorii Zilelor Maghiare au dus la Cluj-Napoca formația Beatrice, al cărei solist, Nagy Fero, este cunoscut pentru cântecele sale în care sunt promovate mesaje cu caracter revizionist şi iredentist. Unul dintre cântecele preferate ale lui Nagy Fero este „Lesz, Lesz, Lesz”(Va fi, va fi, va fi), care, de altfel, este piesa de bază la fiecare concert.

Cântecul conţine mesaje precum: Lesz, lesz, lesz, csak azért is lesz! Hegyen-völgyön lakodalom, ünnep lesz. Lesz, lesz, lesz, csak azért is lesz! Miénk lesz még Kassa, Pozsony, Eperjes! (Va fi, va fi, va fi, pur şi simplu, pentru că va fi! Vor fi nunţi şi sărbători în munţi şi văi, Va fi, va fi, va fi, pur şi simplu, pentru că va fi! Al nostru va mai fi Kosice, Bratislava, Presov! Un alt vers spune că şi Clujul va fi din nou maghiar. Lesz, lesz, lesz, csak azért is lesz! Kolozsvár is újra magyar város lesz! (Va fi, va fi, va fi, pentru că va fi! Clujul va fi din nou oraş maghiar!). În ultimii ani, manifestările autonomiste şi neoiredentiste au luat o amploare fără precedent, unul dintre principalele mijloace prin care adepţii Ungariei Mari îşi fac cunoscute ideile fiind Zilele Maghiare organizate în diverse orașe din Transilvania.

Un alt instrument prin care se încearcă popularizarea ideilor revanşarde şi iredentiste este internetul. Zeci de situri au fost create, în altimii ani, pentru a răspândi ideile celor care speră în recuperarea teritoriilor pierdute după Trianon.

Cu toate acestea, nu s-a luat nicio măsură, iar nostalgicii Ungariei Mari continuă să se plimbe în continuare relaxaţi prin Ardeal şi să-şi propage mesajele antiromâneşti.

C.P.