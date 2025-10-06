CULTURĂ

Observator teatral-Teatrul Magic Puppet – #unlockLUDIC

6 octombrie 2025

 

După cinci ani de experiențe în arta păpușăriei și a actoriei cu ascendență în ludicul pur, Teatrul Magic Puppet propune o stagiune bogată, extrem de ambițioasă, cu ateliere, premiere lunare și turnee nenumărate. De la bun început, harnica echipă închegată aici și-a propus o structură repertorială deosebită, de nișă aș zice, mai puțin frecventată în arta scenică de la noi, și anume aceea de a atrage publicul adult spre teatrul de animație. Spre cunoașterea corectă a activității tinerilor artiști de la Magic Puppet trebuie subliniat faptul că ei produc și promovează spectacole pentru adulți, tineri și copii în egală măsură. Acest spațiu cultural al Clujului adună spectatori numiți, în genere, „copii de orice vârstă”, deschiși spre experimente insolite sau spre „descătușarea ludicului din noi”, după cum se exprimă regizoarea Delia Gavlițchi.

Deschiderea stagiunii 2025 – 2026  (5 octombrie 2025, la sediul teatrului din Cluj, Bd. Eroilor nr. 16) a avut în vedere tocmai această țintă implementată într-un spectacol poetic de mare finețe și sugestivitate, în regia lui Florin Suciu: Dincolo de maci. Tehnicile utilizate creează senzația unei plutiri în magia unor spații nedefinite, susținute vizual prin ecleraj iscusit ce sporește misterul, muzica sferelor și proiecții fascinante pe cortina-filtru interpusă între jocul marionetelor și public, astfel ca mecanismele mișcării să fie doar parțial dezvăluite. Se insinuează o incursiune plină de fantezie, cu semnificații generale, în memoria umanității. Scenografia lui Răzvan Chendrean se înscrie între aceste coordonate miraculoase, cu un copac proiectat pe fundal și alte elemente aduse în prim-plan: stânci cavernoase, copaci scheletici, o casă, un grătar de grădină, un duh ocrotitor. Muzica electronică a lui Max Anchidin acoperă acest eșafodaj vizual ce trimite spre un fel de teatru senzorial labirint, în mare vogă în prezent. Explorarea ludică se desfășoară pe o scenă mobilă în stare să „ascundă” corpurile actanților în mișcare. De covârșitoare importanță sunt contribuțiile echipei tehnice în crearea atmosferei clar-obscure: Alexandru Bote (light design), Cătălin Grigoriu și Dragoș Popa (foto / video). Scenariul, alcătuit de Ana Cucu Popescu din mărturiile unor seniori, țese povestea omulețului ancestral (nu al lui Gopo!) pus în situația de a-și găsi sensul și drumul în viață, printre amenințări și provocări multiple. El, „omulețul Răzvan”, reiterează simbolic etape din evoluția omenirii, de la căderi și poticniri inerente, de la poziția bipedă, la descoperirea roții (bicicleta) la accidentul fatidic (mașina) și la adăpostirea într-o casă, adică ridicarea insului adamic pe o treaptă superioară. M-am gândit imediat la Noica, filosoful care spunea că omul primitiv, când s-a închis în bordeiul lui, s-a deschis spre civilizație. Iubirea, întemeierea familiei, câinele prieten al omului, fiica și ridicarea spirituală prin har divin (ființă serafică simbol al iluminării și al speranței) sunt sugestii receptate ca un vis, ca o meditație despre devenire și continuitate întru eternitatea trăirii. Superbă această înfățișare ezoterică a păpușii misterioase, treptat iluminată în întregime la aparițiile ei fantomatice.

De multe ori am avut senzația că personajele poveștii sunt asemenea eroilor fabuloși din tablourile lui Chagall ce zboară, plutesc în imponderabilitate ca într-un vis feeric, nesfârșit. Și cine le face să zboare în întunericul de deasupra scenei firav delimitate? Actanții înveșmântați în negru până în vârful nasului, astfel ca prezența lor să nu fie observabilă, doar ghicită, bănuită. Muncă grea, dăruire pe măsură. Actorii păpușari Andreea Ajtai, Dragoș Lupău, Alina Neagoe, Paul Sebastian Popa dau viață acestor personaje într-o rotire a sarcinilor ce face simțită omogenitatea trupei. După fulgii de zăpadă purificatoare, arborele vieții cu semnificații ezoterice este adus în față cu crengi înflorite (maci roșii) simboluri ale împlinirii. Concluzionăm că din povestea non-verbală ce ni s-a servit cu atâta delicatețe am înțeles ce se ascunde „dincolo de maci”, dincolo de izbânda implementată în simbolul florilor vitale ale vieții. Decriptarea e la îndemâna oricui. Limbajul spectacolului este plurivalent, bogat în semnificații, interpretarea e la discreția imaginației fiecăruia. Eu l-am decodat în felul meu.

La proiect au mai participat Delia Gavlitchi (moderator cultural), Denisa Ciocoiu (coordonator comunicare), Diana Moga (manager proiect) și… drăgălașul Trufi, câinele real al patronului spațiului oferit teatrului, arhitectul Ionel Vitoc, transfigurat scenic în cățeluș cu părul creț care fură… carnea de pe grill. Mereu jucăuș, învârtindu-se printre artiști și butaforiile lor aflate în lucru, ba și printre pătlăgelele din curtea interioară, Trufi a devenit prietenul actorilor și, iată, a ajuns un foarte simpatic animăluț în spectacol. Un fapt ludic banal, introdus cu drag în feeria poetică Dincolo de maci care a deschis stagiunea 2025 – 2026 a teatrului. Stagiune pe care co-managerii Florin Suciu și Silviu Ruști doresc să o înscrie sub deviza #unlockLUDIC. Le dorim succes.  

 

Adrian ȚION

