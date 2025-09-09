EDITORIAL

O educație bazată doar pe duhul domnului ministru

9 septembrie 20250 commentarii

Sistemul educațional este precum o cetate în ruine. Tăierile de la educație – oricât ar fi de justificate – sunt ca și când tragi an de an cu catapulta în zidul cetății. Este trist și angoasant să constați că dascălii ies pe ziduri doar cu strigăte de luptă, pancarte și vuvuzele pentru a stopa cerbicismul unui ministru care – vorba lui Nenea Iancu – știe doar „Pac, la războiu!”.

You need to be logged in to view the rest of the content. Te rugam . Nu sunteti inca membru ? Inscrieti-va

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Curajul

Nevoia de secret în epoca „civilizației spectacolului”

Bacovia și anotimpul limbii

Adevărul dureros din cuvintele unui fost ministru

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.