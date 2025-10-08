EDITORIAL

O duminică a oamenilor și a timpului

8 octombrie 20250 commentarii

Există în istorie momente care, privite retrospectiv, capătă o aură aproape metafizică; clipe de suspendare între două lumi, între ceea ce a fost și ceea ce urmează să dispară. People on Sunday (1930), filmul semnat de Robert Siodmak și Edgar G. Ulmer, aparține tocmai acestui tip de timp suspendat: ultimul suflu al cinematografiei mute germane, înainte ca istoria mare, cea a catastrofei, a ruinelor și a marșurilor, să se abată asupra Europei.

