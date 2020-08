Noul an școlar – „o uriașă provocare pentru Medicina de Familie”

Articol scris in Educaţie

În contextul pandemiei SARS Cov-2 și al apropierii începerii noului an școlar, Societatea Națională de Medicina Familiei propune o serie de măsuri specifice pentru a încerca limitarea răspândirii infecției în școli.

„Toamna reprezintă sezonul cu o incidență crescută a virozelor respiratorii și de debut a infecțiilor gripale. În acest an ne confruntăm, suplimentar, cu o transmitere comunitară crescută a infecției cu SARS Cov-2. În plus, începerea anului școlar implică o intensă activitate birocratică medicală. Se cer avize, scutiri, adeverințe, dosare medicale etc. și se aglomerează activitatea la cabinete pentru obținerea acestor acte medicale” – arată SNMF.

O primă măsură propusă de medicii de familie vizează responsabilizarea și implicarea familiei, prin distribuirea de materiale cu informații clare, scurte și precise către părinți privind identificarea precoce a semnelor de infecții respiratorii, respectiv instruirea părinților, în școală, cu privire la atitudinea de urmat în astfel de cazuri.

De asemeni, SNMF propune „renunțarea la birocrația specifică începutului de an școlar”, mai precis limitarea prezentării la cabinetele medicilor pentru demersuri birocratice care suportă amânare și pentru care este dificil de realizat o programare fără a afecta îngrijirea persoanelor care se prezintă pentru starea de boală. Astfel, SNMF propune să se renunțe la eliberarea: adeverințelor medicale care să ateste capacitatea copilului de a participa la orele de sport și să fie solicitate medicilor de familie doar adeverințe care atestă încadrarea într-o categorie scutită de efort fizic; avizului epidemiologic pentru (re)intrarea în colectivitate; fișei de vaccinări; adeverinței de boli cronice pentru părinți! („deși nu există această cerință în legislație, anumite școli și licee solicită astfel de documente” – precizează SNMF); adeverinței medicale pentru înscrierea în colectivitate („deși este nevoie de acest document numai la intrarea într-un nou ciclu de învățământ, unele unități școlare solicită pentru toți elevii un astfel de document, care are două pagini și presupune examen clinic complet pe aparate și sisteme, înregistrarea greutății, înălțimii, TA etc.”). Totodată, SNMF propune utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță în situația în care școala solicită anumite documente pe care medicul de familie le eliberează, respectiv comunicare între medic de familie, școală și părinte.

Alte propuneri vizează: redirecționarea fondurilor din programe sociale (transformarea programului „Cornul și laptele” într-un program de tip „Masca și dezinfectantul”); vaccinarea antigripală a copiilor de vârstă școlară (pentru care statul să introducă gratuitate); proceduri clare pentru testarea și managementul copiilor din colectivități, suspecți de infecția cu SARS COV-2.

M. TRIPON