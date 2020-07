Noi obiective turistice în comuna Sic

Suntem în plin sezon estival, când apele sărate din Sic au mare căutare. În prezent, cei care gospodăresc comuna Sic se preocupă mai ales de prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de coronavirus, dar în perspectivă au şi planuri îndrăzneţe.

Aşezarea din vecinătatea municipiului Gherla este prima localitate atestată documentar pe teritoriul actual al judeţului Cluj, în anul 1002. Cu sute de ani în urmă, aşezarea de la poarta Câmpiei a primit privilegii şi rang de oraş, care s-au păstrat până târziu, în secolul al XIX-lea, atunci când mina de sare în jurul căreia pulsa viaţa economică a localităţii s-a închis.

Comuna este renumită atât prin portul popular tradiţional, dar şi prin câteva atracţii turistice. Una ar fi Lacul Ştiucii din vecinătate, singurul lac natural dulce din zonă, declarat rezervaţie, pentru că acolo există foarte multe păsări rare. La marginea Sicului, la ieşirea spre Bonţida începe rezervaţia de stuf unică în Transilvania (Delta din inima Ardealului), un loc mult căutat de vizitatori, care vin aici din întreaga lume să admire păsările preferate din punctele de observaţie montate în imensa mare de stuf.

Printre investiţiile planificate de Primărie pe acest an se află amenajarea unui drum de acces pietonal spre stufăriş şi construirea unui nou punct de observaţie. Comuna mai are o frumoasa Biserică Reformată (construită în stil gotic în secolul al XIII-lea şi renovată acum cinci ani) şi două muzee ale satului, cu o bogată colecţie de artă populară. În ultimii ani, în localitate au fost amenajate patru pensiuni, cea mai cunoscută fiind pensiunea „Sóvirág” (Floare de sare), unde mai ales vara sunt cazaţi sute de turişti din ţară şi străinătate. Conform tradiţiei, în fiecare an, în luna august, în incinta Şcolii Gimnaziale are loc tabăra de folclor şi de dansuri populare, la care participă un mare număr de tineri din zona Clujului, dar şi din alte judeţe. Tot în aceea perioadă se organizează Târgul de la Sic, la care sunt prezenţi şi reprezentanţii comunelor înfrăţite din Slovacia şi Ungaria, un bun prilej de a populariza valorile folclorice şi turistice ale localităţii din împrejurimile Gherlii.

În comuna Sic funcţionează un Centru Turistic, unde vizitatorii au la dispoziţie broşuri, pliante şi CD-uri cuprinzând obiectivele istorice, culturale şi turistice din localitate.

În această vară, din cauza pandemiei comuna Sic nu este frecventată ca și în alți ani de grupuri de turiști din țară și străinătate, dar cei care totuși trec prin localitate nu uită să viziteze monumentele istorice și obiectivele de etnografie și folclor.

