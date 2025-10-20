POLITICĂ

Nicușor Dan ar mai vrea un mandat

20 octombrie 20250 commentarii

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, că este „în principiu” interesat să candideze pentru un nou mandat.

El a menţionat, la Antena 1, că realizarea unor lucruri în societate necesită timp.

„Este devreme, dar în principiu îmi doresc, da, pentru că am înţeles, de când sunt în politică, de zece ani, că să faci lucruri în societate necesită timp”, a spus Nicuşor Dan.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Ovidiu Cîmpean: România vrea un rol decisiv în viitorul buget european

Schimbare vitală pentru ONG-uri

Lege care simplifică redactarea hotărârilor judecătorești

Deputatul Remus Lăpușan, omagiu fermierilor români de Ziua Națională a Produselor Agroalimentare Românești

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.