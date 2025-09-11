EXTERNE

NATO: Ținta dronelor care au violat spațiul aerian polonez ar fi fost un centru logistic destinat transportului de arme către Ucraina

11 septembrie 20250 commentarii

NATO presupune că mai multe dintre presupusele drone ruse care au violat spaţiul aerian polonez miercuri dimineaţă devreme au vizat un hub logistic polonez folosit pentru transportul de arme spre Ucraina, a relatat joi Der Spiegel, citat de EFE.

De la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, o mare parte din livrările de arme occidentale pentru a sprijini ţara invadată au fost gestionate prin intermediul hubului de lângă aeroportul din Rzeszow, din sud-estul Poloniei.

Având în vedere traiectoria a cinci dintre drone, un atac asupra centrului logistic era de aşteptat, potrivit forţelor NATO.

Avioanele de vânătoare olandeze F-35, care sprijină apărarea antiaeriană în Polonia în numele NATO, au doborât apoi cel puţin trei dintre drone, iar conform investigaţiilor iniţiale, una s-a prăbuşit, au adăugat acestea.

Forţele armate germane, care protejează hubul împotriva atacurilor aeriene cu două baterii Patriot, au detectat incursiunea dronelor în spaţiul aerian polonez de la început prin radar şi au partajat datele cu reţeaua de apărare antiaeriană a NATO.

Potrivit Der Spiegel, unităţile de tragere ale sistemelor germane nu au fost folosite în operaţiune.

AGERPRES

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Alertă în Polonia: au fost introduse restricții privind traficul aerian pe granițele estice

Noul roman al lui Dan Brown, lansat simultan în 16 limbi

Donald Trump, huiduit şi declarat un „Hitler al epocii noastre” într-un restaurant din Washington

Obezitatea depăşeşte subnutriţia în rândul copiilor şi adolescenţilor

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.