CULTURĂ

Muzica are de azi o nouă casă: Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” deschide oficial un campus de referință pentru Europa de Est

23 septembrie 20250 commentarii

Puține zile ne mai despart până la deschiderea oficială a noului campus universitar dedicat muzicii, eveniment prevăzut pentru ziua de luni 27 septembrie.

Marți 23 septembrie, am avut ocazia de a vedea live noul sediu de pe strada Bucium (cartier Mănăștur), construcție impresionantă, spațiu educativ și cultural la cele mai înalte exigențe de profil, campus academic de prim rang.

Orice instituție, indiferent de natura ei, are nevoie de un leader. Un leader care să creadă în proiectele și programele concepute. Care să aibă alături de el o echipă de specialiști de vârf. În plus, un leader nu numai cu viziune, ci și unul tenace, încăpățânat dacă admiteți cuvântul. Și acest leader este prof univ dr Vasile Jucan, rector, care duce la bun sfârșit un proiect derulat pe distanța a 10 ani! Mult sau puțin vă rămâne să apreciați singuri. Eu mă voi opri în rândurile care urmează asupra construcției în sine, începută în a doua jumătate a anului 2021 și finalizată în a doua jumătate a anului în curs. Tenacitate pentru care întreaga echipă merită toate felicitările. Oricum, cuvintele nu acoperă în totalitate implicarea pentru realizarea obiectivului la parametrii doriți. Care, odată îndepliniți, suscită deja interes național și internațional deopotrivă.

Este cel mai mare și modern campus muzical

prof. univ. dr. Vasile Jucan, rectorul Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca

Prof univ dr Vasile Jucan, rector: În 10 ianuarie 2020, am avut o conferință de presă în sala Hermes a fostului sediu ANMGD, unde vă supuneam atenției proiectele noii construcții. Am promis atunci că ne vom reîntâlni la finalizarea construcției, în cazul de față astăzi 23 septembrie 2025. Am crezut în acest proiect. Vă mulțumesc pentru că ați crezut și pentru că ați fost alături de noi în toți acești ani. Oficial vă pot spune astzăi că ANMGD Cluj-Napoca a intrat în posesia noului sediu. Am ajuns aici și datorită celor de la ERBAȘU, care au dat dovadă de seriozitate și profesionalism. Noi am preluat acest perimetru mergând pe amprenta existentă. Am păstrat fundația, am recompartimentat-o, câștigând timp și economisind bani. Așa am ajuns să punem pe picioare cel mai mare și modern campus muzical, pe un perimetru de 20. 071 mp. Este cea mai amplă investiție a statului român, 127, 8 milioane de lei, fără finanțare europeană. Și gândiți-vă numai la ce timpuri trăim. Rămân la clădire, menționând următoarele pornind de la faptul că am creat o construcție integrată, gândită anume pentru studenți. Ei câștigă timp, pot rămâne în sediu 24 din 24 de ore. Datele tehnice pentru clădire: două amiteatre cu 236 de locuri fiecare, săli de repetiții, săli de curs, biblioteca, căminul cu 182 de locuri, sală de sport, sală de regie, sală de coregrafie, studiouri acustice, depozite, ateliere, săli de studiu individual. Și încă în construcție, Amfiteatrul în aer liber, peste 2000 de locuri, 2700 mai precis, care sperăm să fie finalizat și dat în folosință anul viitor.

Sala de concerte HERITAGE

Este cea mai mare din România, poriectată de arh. Cristian Mihăescu. Până nu demult Sala Radio din București era considerată cea mai mare, referindu-mă la cele 941 de locuri. Revin la Sala HERITAGE, inima campusului, cu 1035 de locuri, plus scaunele suplimentare care urcă numărul locurilor la 1050. Sala este gândită nu numai pentru concerte simfonice sau/și vocal-simfonice, ci și pentru spectacolele de operă, balet, concerte camerale. Timpul de reverberație al Sălii este de 1, 55 secunde, timp optim. Plafonul suspendat, cu 10 unde curbate și pereți laterali ce includ elementele difuzante inovatoare, altă premieră absolută pentru o sală de concerte. Finisajele GUSTAVS sunt din lemn de esență nobilă. Scena are 237 mp, capacitatea fiind de 200 de persoane. Fosa este proiectată pentru 75, 80 de instrumentiști. Are un sistem tehnic prevăzut cu rampă elevatoare tip SPIRALIFT, tehnologie unică la nivel mondial.

Adevăratul examen al sălii, adevăratele examene de fapt, sunt cele din 3 și 6 octombrie 2025, când vor avea loc primele două concerte, primul al Filarmonicii Transilvania la stagiunea cu numărul 70, al doilea al ANGD-ului la stagiunea 60, când vom putea aprecia sonoritatea. Sala Heritage anunță deja o stagiune încărcată, plină de evenimente muzicale. Cert este că aici vor veni mari orchestre și mari dirijori, soliști de asemenea, despre toate acestea la timpul potrivit.

Filarmonica de Stat Transilvania își va desfășura concertele în noua sală. Trebuie să menționez și faptul că din ianuarie 2026, sala Colegiului Academic intră în renovări, un motiv în plus pentru Filarmonică de continuare a activității în noul sediu. Un sediu pentru 100 de ani, dacă sunt mai mulți cu atât mai bine, și nu exagerez deloc făcând această afirmație.

Tot luni 29 septembrie, este prevăzută dezvelirea sculpturii de for public, lucrare ce aparține cunoscutului sculptor clujean Liviu Mocan, nu intru în detalii, vă invit doar să luați parte.

Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima se află în fața unui moment istoric în anul 107 al ființării sale. Un moment unic, irepetabil, de care ne vom aduce aminte cu toții. Pentru că este evenimentul la care sunetul și arta interpretativă se întâlnesc și conlucrează cu arhitectura ca formă de artă, expresie a identității noastre culturale.

O propunere: Academia Națională de Muzică Dima-Jucan

Clujul are Universitatea Babeș-Bolyai. Poate avea și Academia Națională de Muzică Dima-Jucan, este propunerea pe care o fac și o adresez forurilor decizionale. În lume sunt multe, foarte multe exemple de instituții universitare cu două nume alăturate. La Berlin, de exemplu, aven Academia Barenboim-SAID, este doar un exemplu din multele pe care le pot da. Gheorghe Dima a pus bazele învățământului superior muzical în Cluj. Vasile Jucan i-a dat o casă nouă, cu ecouri internaționale deja de luat în seamă.

Demostene Șofron

Cosmin Puriș

sponsor_cultura

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Concert classic Unlimited la Gherla

Restituiri literare – Mihai Eminescu și Lucian Blaga

FITT 2025 – Festivalul care aduce arta mai aproape

Seria de cineconcerte KADRU începe la Cluj cu People on Sunday (1930) și muzică live de Nikita Dembinski

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.