Mișcări de trupe în Gruia. CFR Cluj l-a transferat și pe Marcus Coco, de la Nantes!

9 septembrie 2025

CFR Cluj a anunţat, marţi, pe site-ul său oficial, transferul jucătorului Marcus Coco.

Marcus Coco este un fundaş dreapta polivalent, care a jucat până acum, în cariera sa, în prima ligă franceză. El a debutat în fotbalul profesionist pentru EA Guingamp, unde a bifat 150 de meciuri în Ligue 1 şi Cupa Franţei.

În ultimele şase sezoane, Marcus Coco a evoluat pentru FC Nantes, îmbrăcând tricoul ”canarilor” de 152 de ori, în Ligue 1, Cupa Franţei şi Europa League. El a cucerit Cupa Franţei cu FC Nantes în 2022.

La nivel internaţional, Coco a evoluat pentru echipa de tineret a Franţei, însă la nivel de seniori a reprezentat selecţionata din Guadelupa, pentru care a debutat în anul 2023.

Bolgado vândut la Rapid

Rapid Bucureşti şi CFR Cluj au ajuns la un acord privind împrumutul fundaşului brazilian Leo Bolgado (27 ani), până la finalul acestui sezon, cu opţiune de cumpărare, au anunţat cele două cluburi, luni seara, pe site-urile lor oficiale.

„Sunt foarte bucuros că voi juca la Rapid. Ştiu ce atmosferă extraordinară este pe Giuleşti şi abia aştept să intru pe teren în faţa acestor suporteri. Vin cu multă determinare şi sunt gata să dau totul pentru echipă şi să ne îndeplinim obiectivele împreună!”, a spus Bolgado după ce a semnat cu Rapid.

Născut în Brazilia, Bolgado a fost format în academiile cluburilor Cruzeiro şi Coimbra, iar în carieră a jucat până acum în ţara natală şi în Portugalia, trecând pe la echipe precum Alverca, Leixoes şi Casa Pia.

În vara anului 2024, s-a transferat la CFR Cluj, pentru care a bifat 52 de meciuri în toate competiţiile, marcând 3 goluri şi oferind o pasă decisivă.

Fică rămâne în Gruia

Alin Fică, aflat în ultimul an de contract cu CFR, rămâne în Gruia. Dat ca sigur în Giulești, transferul mijlocașului la Rapid a căzut în ultimul moment. Eșecul mutării se pare că ține de pretențiile jucătorului, clauze, bonusuri de performanță și o primă de instalare de 100.000 de euro, toate refuzate însă de conducerea giuleștenilor.

În prezent, gruparea din Gruia caută să-i prelungească contractul fotbalistului, oferindu-i un salariu aproape dublu decât are în prezent, adică 5.000 euro lunar, iar discuțiile dintre părți sunt în toi. Dacă va refuza noul contract, din iarnă, Alin Fică este liber să negocieze cu orice echipă plecarea la finalul sezonului actual.

Crescut de CFR Cluj, pentru care a debutat în Liga 1 în sezonul 2019-2020, Alin Fică a mai evoluat sub formă de împrumut la Rapid în sezonul 2020-2021, când giuleștenii se aflau în Liga 2. După un alt sezon în Liga 2, la Academia Recea, Fică a revenit la CFR Cluj, pentru care a bifat în total 70 de meciuri la nivelul primului eșalon.

Nkololo a ajuns în Grecia

CFR Cluj şi Panetolikos FC au ajuns la un acord privind transferul definitiv al francezului Beni Nkololo la formaţia elenă, a anunţat gruparea din Gruia, luni seara.

Venit în Gruia în vara anului trecut, Nkololo a îmbrăcat tricoul echipei clujene de 51 de ori, a oferit 9 pase decisive şi a înscris 6 goluri, unul dintre acestea fiind marcat în finala Cupei, câştigată de echipa noastră în sezonul trecut.

Cu peste 250 de meciuri în carieră, Nkololo a mai evoluat in Franţa pentru US Avranches, US Concarneau, Tours FC şi SC Lyon, dar şi în Australia, pentru Central Coast Mariners.

Înlocuitor pentru Micai

Feroviarii au dorit neapărat aducerea unui portar cu experiență ca rezervă pentru Hindrich, în locul italianului Micai care n-a dat deloc satisfacție de la sosirea în Gruia. Astfel, că cei din conducere au pus ochii pe Octavian Vâlceanu, pe care l-au acontat luni, în ultima zi de mercatto.

Jucătorul a făcut primii pași în fotbal la Sportul Studențesc, evoluând ulterior doar în România. Academica Clinceni, Gaz Metan, Petrolul Ploiești, FC Voluntari și Concordia Chiajna sunt echipele la care a evoluat portarul înainte de a semna cu CFR Cluj.

Fotbalistul are 99 de meciuri la nivelul SuperLigii, iar mutarea pare a fi una inspirată, Vâlceanu cunoscând foarte bine cum este nivelul campionatului. Deși va veni ca variantă de rezervă, portarul va încerca cu siguranță să-i atace poziția de titular a mult mai tânărului Otto Hindrich.

Cea mai ridicată cotă a lui Vâlceanu a fost de 900.000 de euro, în 2021, pe când evolua la Gaz Metan Mediaș.

Gjorgjievski cedat la Hermannstadt

FC Hermannstadt l-a transferat definitiv de la CFR Cluj pe atacantul Marko Gjorgjievski, fostul golgheter al campionatului din Macedonia de Nord, care a semnat un contract valabil pentru următoarele trei sezoane, potrivit paginii de Facebook a clubului sibian.

Tranzacţia a fost făcută în ultimele ore de mercato.

Marko Gjorgjievski este un atacant în vârstă de 25 de ani, care a bifat 7 selecţii şi a înscris un gol pentru reprezentativa U21 a ţării sale. Acesta este cotat la suma de 500.000 de euro pe site-urile de specialitate, iar pe CV-ul său se regăsesc echipe ca Vardar Skopje, Borec Veles, Shkupi (cu care a câştigat un campionat al Macedoniei de Nord, în sezonul 2021-2022), AP Brera şi Sileks (golgheterul campionatului în sezonul trecut, 2024-2025) din ţara natală, Vozdovac, Radnicki Pirot din Serbia.

În acest început de sezon, Marko Gjorgjievski a evoluat pentru CFR Cluj în 11 partide în Superliga României, calificările Europa League şi Supercupa României, fără a marca vreun gol.

CFR Cluj s-a despărţit de nu mai puţin de şase jucători luni, în ultima zi de mercato, ceilalţi cinci fiind atacantul moldovean Virgiliu Postolachi, transferat la Universitatea Cluj, atacantul francez Beni Nkololo, transferat la Panetolikos, fundaşul brazilian Leo Bolgado, împrumutat la Rapid Bucureşti, mijlocaşul ofensiv ghanez Emmanuel Mensah, împrumutat la Gloria Bistriţa, şi fundaşul moldovean Daniel Dumbravanu, împrumutat la FC Voluntari.

