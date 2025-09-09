EDUCAȚIE

Mircea Miclea: „Cea mai tensionată și tristă primă zi de școală din ultimele decenii”

9 septembrie 20250 commentarii

Profesorul Mircea Miclea, fost ministrul al Educației, fondator al școlii cognitive în psihologia românească și expert în politici educaționale, a declarat pentru Edupedu.ro că prima zi de școală din acest an marchează „cea mai tensionată și probabil cea mai tristă primă zi de școală din ultimii zeci de ani”. Miclea avertizează că deciziile recente ale Guvernului Bolojan, luate pentru a reduce deficitul bugetar, au generat costuri socio-emoționale și economice uriașe, cu efecte negative directe asupra cadrelor didactice, elevilor și comunităților școlare.

Costuri socio-emoționale și conflicte între profesori

Profesorul subliniază că majorarea normei didactice de predare de la 18 la 20 de ore pe săptămână și nevoia de a prelua ore suplimentare pentru a-și completa norma au creat tensiuni în școli. „Niciodată nu au mai fost atât de mulți oameni pensionați, frustrați, în conflict unii cu alții, pentru că pentru a-și face completarea de normă, au început conflicte între profesori, în sălile de cancelarie. Costuri emoționale, așadar, legate de conflict”, a explicat Miclea.

Mai mult, cadrele didactice se văd nevoite să predea materiile pentru care nu sunt specializate, ceea ce amplifică stresul și epuizarea profesională.

Creșterea inegalităților și afectarea educației rurale

Expertul atrage atenția și asupra impactului negativ al măsurilor asupra învățământului rural, unde multe școli cu mai puțin de 500 de elevi au fost comasate, iar profesorii trebuie să facă naveta între mai multe unități pentru a-și asigura norma. „Se accentuează diferența dintre rural și urban și, implicit, inegalitatea educațională, ceea ce riscă să amplifice fenomenul de analfabetism funcțional”, avertizează Miclea.

În plus, România se situează în prezent pe ultimele locuri în Europa în privința alocărilor bugetare pentru educație, iar aceste măsuri contribuie la adâncirea decalajelor față de alte state europene.

Neîncrederea în clasa politică și politica bazată pe decizii incorecte

Profesorul critică, de asemenea, modul în care au fost luate deciziile politice: „Se extinde practica de a fabrica dovezi după ce deciziile sunt deja luate. În loc să avem un evidence-based policy, avem un policy-based evidence: fabricăm date ca să legitimăm decizii proaste”. Această abordare, subliniază Miclea, afectează grav încrederea cetățenilor în clasa politică și legitimează nemulțumirea socială.

Comunicarea deficitară agravează nemulțumirea

Miclea denunță și comunicarea ineficientă a deciziilor: reducerea bugetului pentru educație și majorarea numărului de elevi în clase au fost prezentate publicului prin justificări insuficiente și adesea inadecvate, alimentând frustrarea profesorilor și a părinților.

O profesie tot mai dificilă și mai puțin atractivă

Profesorul subliniază că munca în învățământ este una dintre cele mai solicitante și mai puțin atractive profesii la nivel internațional, din cauza epuizării mentale și emoționale crescute. „Este mult mai greu să lucrezi cu mințile oamenilor decât să lucrezi cu obiecte sau hârtii. Gestionarea unei clase de 30-40 de elevi, fără niciun fel de asistență, este mult mai dificilă decât se poate înțelege din afara sistemului”, a explicat Miclea.

Potrivit acestuia, evaluarea muncii profesorilor doar pe baza timpului petrecut la clasă este eronată, ignorând pregătirea și efortul depus pentru a asigura o educație de calitate.

Ce ar trebui să se facă?

În viziunea lui Mircea Miclea, soluția constă în revenirea asupra măsurilor adoptate și creșterea investițiilor în educație. „Ce trebuie să facă cei care sunt la conducere este ca viitorul buget al educației să crească, nu să scadă, și să corecteze măsurile care afectează calitatea educației. Este evident pentru cei care lucrează în sistem că deciziile luate sunt proaste și trebuie revizuite”, a conchis expertul.

