Mircea Abrudean avertizează că disputele politice pot bloca adoptarea bugetului pe 2026

28 octombrie 20250 commentarii

Președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, atrage atenția că propunerile de reformă promovate separat, din motive de orgoliu politic, riscă să genereze un blocaj în privința proiectului de buget pentru anul viitor.

„Reforma pensiilor magistraților și cea a administrației trebuie soluționate până la finalul lunii noiembrie. Ambele reprezintă o chestiune de asumare politică, într-un moment în care România are nevoie, mai mult ca oricând, de reguli clare, echitabile și sustenabile”, a declarat Abrudean.

Șeful Senatului a subliniat că nu este momentul pentru competiție politică, ci pentru responsabilitate comună, din respect pentru contribuabili și pentru promisiunile făcute românilor.

„Avem nevoie de un buget realist pentru 2026. Guvernul condus de Ilie Bolojan își propune creșterea nivelului de credibilitate al României, reducerea dobânzilor la care țara se împrumută și va veni cu propuneri legislative de reformă clare, solide juridic, credibile economic, armonizate cu deciziile CCR și cu obligațiile din PNRR”, a adăugat Abrudean.

