Ministrul Tineretului și Sportului, prezent la Cluj-Napoca

Ionuţ Stroe, a declarat, într-o conferinţă de presă susţinută la Cluj-Napoca, cu prilejul Campionatelor Balcanice de Atletism pentru seniori în aer liber, că nu este puțin lucru faptul că România organizează cel mai important eveniment atletic din Europa după perioada de pandemie. Acesta s-a întâlnit cu președintele World Athletics, englezul Sebastian Coe și Dobromir Karamarinov, preşedintele Federaţiei Bulgare de Atletism, al Asociaţiei Balcanice de atletism şi preşedinte interimar al European Athletics.

„Mă bucur nespus că putem continua tradiţia atletismului românesc. Mă bucur că avem oaspeţi de onoare din străinătate la Cluj-Napoca, iar acest lucru certifică faptul că, aici, în România, putem să organizăm evenimente importante de atletism. E minunat că în România are loc cel mai important eveniment de atletism din Europa, după perioada de pandemie, cu participarea a aproape 300 de sportivi din 12 ţări. Sper ca în cel mai scurt timp să avem spectatori din nou în tribune, pentru a-i încuraja pe aceşti campioni. Suntem alături de Federaţia Română de Atletism şi ne angajăm ferm în a organiza aici Campionatul European pe echipe, liga 1, în 2021, şi Campionatul European de juniori 1, în 2023”, a spus Ionuţ Stroe.

Preşedintele World Athletics, Lord Sebastian Coe, a declarat, în aceeaşi conferinţă de presă, că această competiţie are loc într-o perioadă foste dificilă. „Mulţumesc mult pentru invitaţia de a fi prezent la acest eveniment. E o plăcere să fiu alături de domnul ministru (n.r. – Ionuţ Stroe) pentru că noi, cei din lumea atletismului, înţelegem importanţa apropierii faţă de guverne, de cei care sprijină sportul. Nu pot să nu fiu bucuros că-l am aproape şi pe domnul Dobromir Karamarinov, care nu-mi este doar un bun prieten, dar şi o persoană care conduce Balkan Athletics într-o direcţie nouă şi pozitivă. Aici, la Campionatul Balcanic se află 12 echipe cu atleţi foarte buni şi nu pot decât să mă bucur că o astfel de competiţie are loc după o perioadă extrem de dificilă, pe un stadion spectaculos precum acesta. Atleţii au fost puternic afectaţi de această pandemie şi e responsabilitatea noastră să îi ajutăm să revină în condiţii de siguranţă la antrenamente, dar şi la competiţii”, a spus Lord Sebastian Coe. Asociaţia Balcanică a Federaţiilor de Atletism, în colaborare cu Federaţia Română de Atletism, a organizat, la Cluj-Napoca, în zilele de 19 și 20 septembrie, întrecerile Campionatelor Balcanice de Atletism pentru seniori în aer liber, ediţia a 73-a. Ţările participante au fost Bulgaria, Ucraina, Armenia, Republica Moldova, Serbia, Muntenegru, Kosovo, Macedonia, Turcia, Bosnia şi Herţegovina, România şi Croaţia. Țara noastră a fost reprezentată de o delegaţie formată din 64 de atleţi (28 la feminin şi 36 la masculin), în frunte cu patru dintre cei cinci sportivi calificaţi la Jocurile Olimpice de la Tokyo: Alin Firfirică (disc), Florentina Iusco (lungime), Claudia Bobocea (1.500 m) şi Daniela Stanciu (înălţime). De la ”U” Cluj au fost selecționați să reprezinte România trei sportivi: Gal Camelia (200m, 4 x 400m), Sanda Belgyan (400mg, 4 x 400m) și Robert Parge (400m, 4 x 400m). România a cucerit numai în prima zi 13 medalii, dintre care 3 de aur, 6 de argint şi 4 de bronz. Medaliile de aur ale României au fost obţinute de Rareş Toader la aruncarea greutăţii, de Claudia Bobocea la 800 metri şi de ştafeta feminină de 4×100 metri. Argintul a fost adus delegaţiei ţării noastre de Roxana Rotaru la 3.000 metri, Andreea Iuliana Lungu la disc, Mihai Cristian Pâslaru la 400 metri, Elena Adelina Panaet la 3.000 metri obstacole, de Nicolae Soare la 5.000 metri şi de Florentina Iuşco la triplusalt. Cele patru medalii de bronz au fost cucerite de Sanda Belgyan (Universitatea Cluj) la 400 metri garduri, de Ioana Plăvan la aruncarea suliţei, de Andreea Marina Baboi la 100 metri şi de ştafeta masculină de 4×100 metri. Dintre sportivii Universității Cluj, Robert Parge a fost al cincelea în finala probei de 400 de metri.

Competitiile balcanice în aer liber, probe de stadion, pentru seniori, au demarat în anul 1929, la Atena, cu o ediție experimentală. Până la jumatatea ultimului deceniu al secolului XX, concursurile destinate exclusiv atleților din arealul geografic respectiv s-au numit ,,Jocuri Balcanice”, primind ulterior titulatura de ,,Campionate Balcanice”. La Istanbul (1940), s-a disputat ultima competiție înaintea celui de-al doilea Razboi Mondial. Întrecerile s-au reluat în 1946 (Tirana-Albania) și la București (1947), dar au fost neoficiale. La masculin, primul concurs oficial s-a consumat în anul 1953, la Atena. Cu toate că au fost incluse în programul de la Tirana și Bucuresti, competițiile adresate atletelor au fost oficializate de abia în anul 1957. România a găzduit, de-a lungul vremii, 9 ediții: 1937, 1947 – ed. Neoficială, 1959, 1964, 1970, 1975, 1983 și 2002, toate la București, 2014, 2015 și 2016, la Pitești. Asociația Balcanică a Federațiilor de Atletism numără în prezent 21 de membri: Albania, Armenia, Austria, Azerbaidjan, Bosnia-Herțegovina, Bulgaria, Cipru, Croația, Georgia, Grecia, Israel, Kosovo, Macedonia, Moldova, Muntenegru, România, Slovenia, Serbia, San Marino, Turcia, Ucraina. Prin acest gen de competiții se urmărește promovarea sportului, culturii, relaționarea între diferetele națiuni, schimbul de idei și, până la urmă, păstrarea păcii și stabilității în zonă. Să consemnăm faptul că în perioada 1929-1992 maratonul era inclus în cadrul Campionatelor Balcanice probe de stadion, ca și 20 km marș, între 1961-1999 la masculin, 1988-1999 la feminin. Cele mai multe prezente românești în cadrul Campionatelor Balcanice au înregistrat, la masculin, losif Nagy (disc – 18), iar, la feminin, Ana Roth-Coman-Sălăgean (greutate – 16). Primele medalii de aur, la masculin, datează din anul 1930, de la Atena, și au revenit sportivilor Lazăr Bodea (ciocan) ,Dumitru Paveliuc (10.000 metri), Alexandru Fritz (greutate), Petre Havales (disc), Francisc Nemeș (400 metri), Ludovic Gall (maraton). La feminin, primele medaliate cu aurul balcanic, în 1957, la Atena, au fost Ioana Luța (100 și 200 metri), Iolanda Balaș Soter (înălțime), Ana Coman (greutate), Maria Diți (suliță) și ștafeta de 4×100 metri (în componența Alexandra Sicoe/Letiția Bendiu/Ioana Luță/Claudia Ruse).

Cristian FOCȘANU