Marius Oltean, chimist şi farmacist: Preparatele după reţete magistrale reflectă înţelepciunea şi etica medicală

Un pasionat farmacist, totodată chimist, clujeanul Marius Oltean, se bucură de recunoştinţa clienţilor unui important lanţ regional farmaceutic (22 de farmacii în trei judeţe din Transilvania), datorită preparatelor după reţete magistrale pe care le face la indicaţia medicilor curanţi. Printre multele produse realizate în laboratorul farmaciei se numără şi „Crema pentru dureri articulare puternice”, care i-a adus domnului Marius Oltean reputaţia unui profesionist talentat şi foarte priceput.

Unguentul este un Over the Counter (OTC), adică un produs medicamentos care se poate elibera fără prescripţie medicală, fiind realizat în cadrul unui proiect de promovare a tratamentelor personalizate pentru suferinţele pricinuite omului fie de înaintarea în vârstă, fie de disfuncţii apărute în condiţii de muncă improprii menţinerii stării de sănătate.

„Mi s-a propus să fac o cremă bună şi la un preţ accesibil, pentru dureri articulare puternice. Industria este încă deficitară pe acest segment. M-am gândit la o reţetă ale cărei baze le pusesem deja în timpul studiilor mele universitare. M-am apucat de lucru cu siguranţa că va ieşi un preparat realmente bun, care lipseşte din producţia industrială farmaceutică, un preparat cu efecte benefice rapide şi care nu usucă pielea, dimpotrivă, o hidratează – gelurile din industrie deshidratează”, a relatat pentru cotidianul ”Făclia”, chimistul-farmacist. El ne spune că pentru acest unguent a creat în laborator în jur de 30 de variante, până la formula finală, cu zece componente: antiinflamatoare, apoi camfor şi mentol care facilitează absorbţia substanţelor medicamentoase şi stimulează circulaţia periferică. Crema are acţiune în două etape: prima, cu o senzaţie de răcoare, iar a doua, opusă celei dintâi, cu uşor puseu de căldură şi transpiraţie. Efectul calmant este imediat. O cutie are 100 de grame şi costă 8 lei. Termenul de valabilitate este de un an”.

„Ne dorim, desigur, un raft personalizat cu preparate din laboratorul nostru. Pe un astfel de raft se pot expune numai produse autorizate. Toate aprobările pentru expunere trebuie să fie afişate în farmacie. La ora actuală, procedurile sunt încă în curs de desfăşurare, va mai dura ceva timp. În ce priveşte „Crema pentru dureri puternice”, am început cu 30 de cutii pe lună, iar acum am ajuns să facem 17.000. Sunt ajutat în laborator de asistenți de farmacie, care se ocupă de divizare, de ambalare, de alte operaţiuni necesare”, evidențiază domnul Marius Oltean. El are deja renumele unui excelent specialist. Fiind dublu licențiat, pune mereu în balanță efectele tuturor substanţelor utilizate, nu face nimic fără să verifice orice reacție, este atent la cele mai mici detalii. Şi acordă un credit meritat informaţiilor conţinute în Farmacopeea Română. „Beneficiul reţetelor magistrale este personalizarea ingredientelor, a dozelor pentru fiecare pacient în parte”, ne spune farmacistul-chimist Marius Oltean.

„Dimineaţa, în laborator facem preparatele în cantităţi mari, iar după-amiaza cele foarte migăloase – divizări de doze pentru copii, siropuri pentru copii, toate la cererea medicilor. Dozele sunt pe kilogram corp, în farmacii nu sunt doze pentru copii. Toate preparatele se fac în condiţii aseptice perfecte. Laboratorul este dezinfectat în fiecare zi, la ora 15,00, cu lămpi cu raze ultraviolete. Marile farmacii au început să renunţe la propriile laboratoare, la receptură. Este o pierdere majoră. În Cluj-Napoca mai sunt doar şase-şapte farmacii care fac preparate după reţete magistrale, în laboratoarele lor.” „Farmaciştii clujeni sunt o familie unită, nu sunt rivalităţi. Comunicăm, ne sunăm la telefon, ne trimitem e-mailuri, poze, când nu înţelegem ce scrie pe o reţetă. Sunt încă mulţi medicii cu scris indescifrabil, parcă în gotica de secol IV a lui Wulfila”.

O mulţime de clujeni îşi doresc ca farmacia cu laborator, unde îşi desfăşoară activitatea domnul Marius Oltean, să-şi creeze propriul raft cu preparate făcute după reţete magistrale. „Ideea farmaciilor mici de familie, cu propria receptură, nu e deloc o utopie. E absolut necesar ca brandurile naţionale să fie relansate şi românii să se bucure de ele. România şi-a vândut propriile fabrici de medicamente, iar acum importă, în detrimentul economiei naţionale şi a nivelului nostru de trai. Este uluitor că importăm în neştire fructe şi legume, este uluitor că se face pâine din aluat congelat adus din străinătate! Crema aceasta de Cluj, pe care eu o folosesc din luna februarie a acestui an, m-a salvat de mari dureri de genunchi şi de coloană vertebrală. Nu fac deloc reclamă, spun pur şi simplu adevărul. Produsele de import nu au fost remedii pentru durerile mele articulare”, ne spune doamna Mia Brătescu, adăugând că tocmai a cumpărat mai multe cutii de „Crema pentru dureri articulare puternice”, comandate în vederea unui tratament de lungă durată.

„Crema făcută de domnul Marius Oltean nu se compară deloc cu produsele cu extracte de Untul Pământului, Gheara Diavolului ori Tătăneasă, care au concentraţii foarte mici de substanţe şi sunt aduse de prin străinătăţuri”, susţine doamna Mia Brătescu.



Tânărul farmacist, azi de renume, ne mai spune că preconizează „o complementare cu o soluţie pentru dureri osoase” a unguentului realizat de el. „Lucrăm la formula acestei soluţii pentru reumatism şi dureri musculare şi de profunzime, osoase, precum şi pentru aprobarea ei. Acum ne aflăm în perioada testelor, produsul va fi disponibil în farmacia noastră, la începutul anului viitor. Şi crema şi soluţia la care tocmai lucrăm sunt remedii pentru dureri, ele nu tratează boala ca atare, doar durerea în sine. Nu şi cauza. Pentru dureri cronice este necesar consultul unui medic specialist, care stabileşte exact despre ce este vorba” a subliniat farmacistul-chimist. „Avem în proiect şi un produs pentru stimularea circulaţiei sanguine, pentru varice, cu heparină şi extras de viţă de vie. Uneori, la cerere, facem şi creme anti-rid”.

Domnul Marius Oltean a amintit, în context, că este originar din Câmpia Turzii, iar după absolvirea Facultăţii de Farmacie a UMF Cluj, în 2006, a profesat în industria farmaceutică, în Capitală. „Cred că nu vă spun ceva nou, în industria farmaceutică din ţară, controlată azi de companii multinaţionale, se fac mai mult ambalări de produse fabricate în alte ţări, şi nu se mai realizează produse de sinteză, cum ne-am aştepta. Înainte de anul 2000, când eram student, am fost la sinteze de substanţe la ‚Terapia’. Au trecut două decenii de atunci şi nu ştiu cum mai stau lucrurile la ora actuală”. Marius Oltean afirmă că a preferat să revină la Cluj, să lucreze într-o farmacie şi să parcurgă toate etapele ierarhiei profesionale.

Singura farmacie din România în care continuă să fie preparate medicamente după reţete magistrale datând de pe vremea lui Alexandru Ioan Cuza este la Brăila. În Farmacia „Faltis”, deschisă în 1894, mobilierul de secol al XIX-lea este restaurat impecabil, iar câteva piese din decor, precum matrița pentru supozitoare și pilularul, folosite de spiţerul Ioan Faltis, fondatorul acestui minunat loc cu leacuri de tot felul, încântă privirea.

În 2017, cea mai veche farmacie cu laborator din Bucureşti, Farmacia Gheorghe Hotăranu – monument al istoriei farmaciei româneşti, de pe strada Vasile Lascăr nr. 76, cu mobilier de o rară frumuseţe, executat la Viena, a fost scoasă la vânzare. Clădirea în stil neoromânesc – proiect arh. Statie Ciortan, construcor antreprenorul italian Ernesto Mazzolini – era şi un reper arhitectural, din anul 1925.

Carmen FĂRCAȘIU