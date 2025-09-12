Actualitate

Luminița Rus, lider în Sindicatul SILVA: Așa-zisa reformă a doamnei ministru rupe echilibrul administrării silvice!

12 septembrie 20250 commentarii

 

Cu ocazia protestelor desfăurate zilele acestea la Cluj Napoca de către organizațiile sindicale, în fața sediilor de partid, Luminița Rus, lider în cadrul sindicatului SILVA, Filiala Cluj, a declarat pentru cotidianul Faclia: „Dorim ca la reorganizarea ROMSILVA să participe specialiști, nu persoane aduse din diverse ONG-uri. Proiectul de reorganizare a regiei, construit în laboratoarele doamnei ministru Diana Buzoianu, a fost până acum de două ori respins, din care o dată chiar de Ministerul Justiției. Este o dovadă relevantă că oamenii doamnei ministru nu sunt pricepuți să facă așa ceva. Sloganele de genul „Dăm afară 90 % din directorii ROMSILVA!” sunt absurde. În momentul în care vrei să desființezi direcțiile silvice sau, pasă-mi-te, să le comasezi, oamenii pleacă. Sub nicio formă nu poate exista o bună administrare a arealelor silvice dacă nu există cel puțin un punct județean administrativ de coagulare. Silvicultorii, indiferent de județ, au o permanentă colaborare cu Prefectura, Consiliul Județean, Poliția, Agenția de Cadastru, Agenția de Mediu, cu primăriile din zonă, cu diverse alte entități din județ, există un permanet flux al schimburilor de informații. Cum poți realiza așa ceva când vrei să faci o direcție silvică la patru județe doar de dragul așa -zisei reforme ROMSILVA? Să fie clar: Noi suntem de acord cu reorganizarea dar aceasta trebuie făcută cu specialiști din ROMSILVA, nu cu persoane străine de sistem.

O improvizație care denaturează ideea de reformă

Lidera de sindicat precizează că reforma doamnei ministru Buzoianu „se dorește a fi făcută cu persoanele cu care doamna ministru colaborează, dar care au realizat proiecte a căror funcționalitate s-a dovedit a fi extrem de redusă sau deloc. Exită trei criterii de administrare silvică: economic, ecologic și social. Or, balanța asta trebuie ținută în echilibru. Așa-zisa reformă a doamnei ministru rupe acest echilibru sau îl pierde din vedere. Cinci – șase ani la rând regiile silvice au fost bombardate cu principiul ecologic. În cadrul regiilor s-au înființat parcurile ecologice, s-au înființat ariile protejate, situri, în același timp componenta economică și cea de profit fiind marginalizate. Anul trecut, domnul ministru al Mediului, Mircea Fechet, a spus: „Domnilor, vom judeca regiile silvice după profit!”. Și astfel, după profitul din lunile anterioare a început să judece direcțiile silvice. Lucrul acesta nu a fost altceva decât o improvizație care a denaturat și denaturează în continuare sensul și natura reorganizării. Or, parlamentul, ministerul, cei care decid trebuie să găsească acest echilibru dintre partea economică, cea ecologică și cea socială. Să nu uităm că ROMSILVA administrează jumătate din pădurile României și încă jumătate din ceea ce a rămas. Apoi există drepturile proprietarilor de pădure, al beneficiarilor, lucruri pe care trebuie să le ai în vedere. Nu poți face reformă în ROMSILVA – adică să o judeci, după cum se pare – doar pe niște criterii economice!”

Nu mai denigrați persoanlul silvic!

Luminița Rus a adăugat: „Mai există o problemă pe care sindicatul de la București a insistat: ROMSILVA să nu fie încadrată în categoria asociațiilor corporative, în guvernanța corporativă. Aceste guvernanțe, cu consilii de administrație, cu președinți, cu planuri de management vizează profitul. Or acest lucru nu se potrivește pentru ROMSILVA. Guvernanții noștri nu iau în considerare ceea ce se întâmplă în regiile silvice ale altor țări. De pildă, în Polonia, în Croația regiile de profil funcționează foarte bine. De ce nu se inspiră din programele și modul de funcționare al acestora?”

Un alt aspect releavat de sindicat se leagă de personalul silvic. „Insistăm în dreptul doamnei ministru, al politicienilor, al altor persoane: Nu mai denigrați persoanalul siivic! Desigur, valul pornit împotriva noastră cu ceva ani în urmă are la bază și unele probleme reale. Dar nimeni nu vrea să privească asupra faptului că în ultimii zece ani domeniul silvic din România s-a reformat puternic. Avem avizări în sistem electronic, în sistem SUMAL. Am trecut astfel în categoria siguranței naționale. Lucrurile s-au schimbat radical în bine. Dar sunt oameni care marșează intenționat pe ideea că domeniul silvic din România este în pragul dezastrului. Or, eu spun răspicat: Nu este adevărat! Iar ceea ce este mai trist constă în faptul că miniștrii noștri au fost primii care atacat acest sistem! Așa a făpcut și ministrul Fechet, așa face și ministrul Buzoianu. Acești oameni acuză dar în realitate nu-și asumă nici o răspundere!”

Beniamin Pascu

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

2024, cel mai bogat an din istoria partidelor politice

Trasee turistice și de escaladă refăcute de către salvamontiștii clujeni

Impactul Legii Bolojan asupra educației: efecte minime asupra bugetului, dar mari asupra școlilor

După întâlnirea cu președintele Nicușor Dan, profesorii mai revoltați

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.