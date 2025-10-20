POLITICĂ

lie Bolojan, după decizia CCR privind pensiile magistraților: Reforma rămâne un obiectiv ferm. România are nevoie de ea, nu un partid

20 octombrie 20250 commentarii

Premierul Ilie Bolojan a reacționat, luni, la decizia Curții Constituționale (CCR) care a declarat neconstituțională, pe motive procedurale, legea privind reforma pensiilor magistraților. Șeful Guvernului a subliniat că reforma rămâne o prioritate și că Executivul va relua rapid yprocedura, respectând noile standarde stabilite de CCR. „Am luat act de decizia CCR în privința legii privind pensiile magistraților, stabilită cu o majoritate strânsă, de 5-4. Reforma rămâne un obiectiv ferm pentru Guvern, asumat de întreaga coaliție”, a declarat Bolojan într-un comunicat oficial.
Premierul a explicat că obiecția CCR a fost de natură strict procedurală, vizând termenul în care Guvernul a așteptat avizul consultativ al CSM. Concret, Ministerul Muncii a solicitat avizul pe 22 august, iar angajarea răspunderii guvernamentale a avut loc 10 zile mai târziu, pe 1 septembrie – un interval pe care 4 dintre judecătorii CCR l-au considerat rezonabil.
„CCR nu a respins pe fond proiectul acestei reforme, obiecția a fost exclusiv procedurală, deci Guvernul poate relua demersul, ceea ce este o necesitate”, a mai spus Bolojan.

Șeful Executivului a avut și un mesaj ferm privind inechitățile din sistemul de pensii speciale, în special în rândul magistraților, pe care le-a calificat drept „privilegii insuportabile social și bugetar”.
„Nicăieri în lume nu se iese la pensie la 48-50 de ani și nu se ia o pensie cât ultimul salariu. Nu Guvernul, nu un om politic sau un partid au nevoie de această reformă, ci România are nevoie de ea.”
În final, premierul a subliniat că Guvernul va respecta noul standard procedural stabilit de CCR și va continua, „fără ezitare”, eforturile pentru reformarea sistemului de pensii speciale.

 

