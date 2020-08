Jucători de la CFR Cluj, convocați la acțiunile României

Tânărul portar Otto Hindrich (foto), legitimat la campioana României CFR Cluj, a fost convocat de Daniel Oprescu, selecționerul României Under 19, pentru un stagiu de pregătire care va avea loc în țară și care se va încheia pe 7 septembrie. În această perioadă, selecționerul va pune accent pe pregătirea fizică a jucătorilor, însă „tricolorii” au programat și un meci de verificare în compania celor de la FC Voluntari, meci care va avea loc la Buftea. România va găzdui anul viitor turneul final al Campionatului European rezervat echipelor Under 19. Naționala României este calificată din oficiu. Turneul se va desfășura în perioada 30 iunie-13 iulie. Din actualul lot, face parte și un stranier, în persoana lui Răzvan Sava, concurentul pe post al ceferistului Otto Hindrich, care evoluează în Italia, la Lecce. Vă reamintim că CFR Cluj are nu mai puțin de patru jucători convocați la naționala de tineret, antrenată de Adrian Mutu, care pe 4 septembrie întâlnește Finlanda, în deplasare, iar patru zile mai târziu Malta, tot pe teren străin, în preliminariile Campionatului European, al cărui turneu final va avea loc anul viitor. Cei patru feroviari sunt fundașul Alexandru Pașcanu, respectiv mijlocașii Cătălin Itu, Claudiu Petrila și Valentin Costache. La prima reprezentivă a României, care în septembrie debutează în noua ediție a Ligii Națiunilor, au fost covoncați alți doi jucători de la CFR Cluj, fundașul Andrei Burcă și mijlocașul Ciprian Deac. Dacă acesta din urmă se află la a 23-a selecție, Burcă este debutant la prima reprezentativă. Liderul de selecții dintre jucătorii aflați în activitate este portarul Ciprian Tătărușanu, de la Olympique Lyon, cu 67 de prezențe sub tricolor. Urmează Vlad Chiricheș, cu 57 de selecții. Să mai adăugăm că pe lista lungă a selecționerului Mirel Rădoi se află încă doi jucptori de la CFR Cluj, respectiv portarul Cristi Bălgădrean și Mihai Bordeianu. România va debuta în Liga Națiunilor pe 4 septembrie împotriva Irlandei de Nord, de la ora 21,45. Trei zile mai târziu, „tricolorii” vor înfrunta Austria.

Cristian FOCȘANU