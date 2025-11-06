INTERNE

Jandarmii clujeni donează sânge pentru a salva vieți

6 noiembrie 20250 commentarii

Ca în fiecare an, în preajma sărbătorii Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, patronii spirituali ai Jandarmeriei Române, jandarmii clujeni adaugă în calendarul misiunilor zilnice, o misiune de suflet, donarea de sânge pentru salvarea de vieți, anunță reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Cluj.

Astfel, joi, 6 noiembrie 2025, prezentându-se la Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Cluj și răspunzând chemării la solidaritate, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Cluj au ales să se implice din nou în campania națională „Donează sânge, salvează o viață”, pentru a oferi o șansă celor aflați în suferință.

Unii dintre colegii noștri se numără printre donatorii constanți, acumulând zeci de donări de-a lungul timpului, răspunzând prompt, ori de câte ori situația a impus. Alți jandarmi fac acum acest pas, pentru prima dată. Lansăm pe această cale un îndemn pentru toţi membrii comunităţii, de a dona sânge, în scopul acordării unui real ajutor persoanelor aflate în dificultate, de a reda şansa unei persoane de a se bucura de viaţă. Este nevoie urgentă de sânge pentru bolnavii din spitale. Ajutorul tău contează enorm pentru cei aflați în suferinţă! Vino și tu alături de noi! Informează-te și donează sânge!”, transmit reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Cluj.

T.S.

