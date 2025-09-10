INTERNE

ISU Cluj sărbătorește în comunitate de Ziua Pompierilor

10 septembrie 20250 commentarii

Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Avram Iancu” al județului (ISU) Cluj sărbătoresc sâmbătă, 13 septembrie 2025, Ziua Pompierilor prin o serie de activități desfășurate în oraș.

Aceștia reamintesc că în data de 13 septembrie se împlinesc 177 de ani de la memorabila Bătălie din Dealul Spirii, lupta eroică a celor 166 de ostaşi pompieri conduşi de căpitanul Pavel Zăgănescu, împotriva celor aproape 6.000 de soldaţi ai oştirii otomane veniţi pe pământ românesc să suprime idealurile Revoluţiei de la 1848. „Ducând mai departe tradiţia predecesorilor, pompierii români continuă să îşi onoreze cu acelaşi curaj şi devotament misiunea de apărare a vieţii şi bunurilor concetăţenilor, în confruntarea cu incendii ori alte situaţii de urgenţă, punându-și adesea viața în pericol. Pentru a onora memoria tuturor eroilor, dar și pentru a-i cinsti pe salvatorii din vremurile actuale, unitatea noastră desfășoară o serie de evenimente, în contextul aniversării Zilei Pompierilor din România”, au transmis pompierii clujeni. Astfel, sâmbătă, 13 septembrie 2025, în intervalul orar 10.00-18.00, în Parcul Central „Simion Bărnuțiu din municipiul Cluj-Napoca, ISU Cluj va organiza o expoziție cu tehnica modernă de intervenție, precum și numeroase ateliere destinate celor mici. Totodată, în același interval orar, în Parcul Central „Simion Bărnuțiu din municipiul Cluj-Napoca, va avea loc o nouă ediție a Maratonului Resuscitării. Maratonul Resuscitării este un proiect inițiat de către medicii și paramedicii voluntari SMURD Cluj, cu sprijinul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Avram Iancu” al județului Cluj, Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj – Unitatea de Primire Urgențe și Primăriei Cluj-Napoca, care a luat amploare la nivel național și își propune să vină în întâmpinarea nevoii de cunoaștere a manevrelor de resuscitare de bază de către toată lumea.

