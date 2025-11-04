DIVERSE

Istorie și Justiție: dialog între trecut și prezent la Academia Română, Filiala Cluj-Napoca

4 noiembrie 20250 commentarii

Miercuri, 5 noiembrie 2025, de la ora 11.00, la Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române – Filiala Cluj-Napoca (Str. Republicii nr. 9), va avea loc manifestarea științifică „Istorie și Justiție. Reflecții și perspective interdisciplinare”, un eveniment care reunește istoria și dreptul într-un dialog esențial despre valori, demnitate și responsabilitate civică.

Organizată de Institutul de Istorie „George Barițiu” și Centrul de Studii Transilvane, în parteneriat cu Curtea de Apel Cluj, întâlnirea va fi moderată de prof. univ. dr. Ioan Bolovan, membru corespondent al Academiei Române și directorul institutului, alături de doamna Dana Gîrbovan, președintele Curții de Apel Cluj.

Demnitatea magistraturii și lecțiile istoriei

Evenimentul va fi deschis de conferința „Demnitatea magistraturii. Lecții ale Istoriei”, susținută de judecătorul Dana Gîrbovan, care va evoca personalități marcante ale magistraturii române. În cadrul prezentării, vor fi rememorate figuri de referință care au întruchipat valorile fundamentale ale profesiei de magistrat – de la cei care au contribuit la formarea conștiinței naționale și la unificarea legislativă după Marea Unire, până la magistrații care au avut curajul de a se opune regimurilor totalitare.

„Istoria ne arată că demnitatea profesiei de magistrat se clădește nu doar prin aplicarea legii, ci prin verticalitatea morală și prin curajul de a apăra dreptatea, chiar și în vremuri potrivnice”, a declarat Dana Gîrbovan într-o intervenție anterioară pe aceeași temă.

O carte despre națiune, drept și modernitate

În continuarea conferinței, va fi prezentat volumul „Între justiție, națiune și politică”, semnat de dr. Loránd Mádly, apărut recent sub egida Centrului de Studii Transilvane. Lucrarea, prezentată de dr. Irinel Andrei, judecător în cadrul Curții de Apel Cluj, oferă o perspectivă amplă asupra transformărilor juridice și instituționale din Transilvania în contextul reformelor de după perioada neoabsolutistă.

Volumul analizează, în premieră, dinamica anilor 1860–1870, când disputele privind statutul Ungariei în Imperiul Habsburgic au influențat profund și Transilvania. Printre temele majore abordate se numără reorganizarea justiției, reformele penale, statutul avocaților, precum și evoluția învățământului juridic.

Prin cercetarea sa documentată și abordarea interdisciplinară, cartea contribuie la înțelegerea procesului de modernizare a sistemului de justiție, a relației dintre drept și stat, dar și a raportului complex dintre justiție și conștiința națională în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.

Reflecție asupra responsabilității civice

Evenimentul „Istorie și Justiție” propune nu doar o incursiune în trecut, ci și o reflecție asupra valorilor civice și morale care trebuie să ghideze societatea contemporană. Organizatorii își propun să evidențieze continuitatea principiilor fundamentale ale dreptului și rolul istoriei în consolidarea statului de drept.

Participarea publicului este liberă, în limita locurilor disponibile, iar manifestarea se anunță a fi un punct de întâlnire între istorici, magistrați, cercetători și cetățeni interesați de înțelegerea legăturii dintre trecutul juridic și prezentul justiției românești.

 

