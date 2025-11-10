EVENIMENT

Inteligența artificială vs. radiologi: Răspunsul la Gala 243 Medicină, Artă, Cultură

10 noiembrie 20250 commentarii

Comunitatea clujeană este invitată să participe la un eveniment cultural și științific de înalt nivel: Gala 243 Medicină, Artă, Cultură, organizată de Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” în colaborare cu Academia Română – Filiala Cluj-Napoca, Academia Oamenilor de Știință din România – Filiala Cluj, Transilvania Leaders.

Evenimentul va avea loc miercuri, 26 noiembrie 2025, între orele 18.00 și 20.00, la sediul Muzeului Etnografic – Palatul Reduta, situat pe strada Memorandumului, nr. 21. Intrarea este gratuită.

Inteligența Artificială, Tema Centrală

Punctul culminant al serii îl reprezintă conferința susținută de prof. Emerit dr. Sorin M. Dudea pe un subiect care redefinește profesia medicală: „Inteligența artificială și radiologia: va mai fi nevoie de medici?”. O discuție esențială despre impactul inovației tehnologice asupra sănătății și viitorul cadrelor medicale.

Program Artistic și Expoziție

Pe lângă dezbaterea științifică, publicul se va bucura de o incursiune în artă și istorie:

Astfel va fi vernisată Expoziția „Fericiții Episcopi Martiri Greco-Catolici Romani”.
Seara va fi completată de un rafinat Program Muzical, prezentând fragmente din spectacolul LA CLEMENZA DI TITO de W. A. Mozart.

Regia artistică aparține Inei Hudea, iar conducerea muzicală lui Cristian Sandu. La pian, va evolua Bianca Murariu.

Gala 243 va fi moderată de reputatul profesor dr. Nicolae Hâncu, membru de onoare al Academiei Române.

Nu ratați acest eveniment unic ce îmbină știința, cultura și arta la Cluj-Napoca.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Un elev din Cluj-Napoca a mers la școală cu o replică de armă . O colegă a fost lovită cu o bilă

Bărbat de 71 de ani, bătut crunt în plin centrul municipiului Cluj-Napoca. Victima a fost găsită în stare de inconștiență

13 sancțiuni și 780 de zile de permis suspendat aplicate unui motociclist surprins depășind neregulamentar pe DN1-E60.

CCR a publicat motivarea deciziei privind neconstituţionalitatea legii pensiilor magistraţilor

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.