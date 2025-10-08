Inelul verde al Clujului – o promisiune veche, o urgență actuală

POLITICĂ

Poluarea tot mai intensă, presiunea urbană și lipsa spațiilor verzi transformă „inelul verde” din jurul Clujului dintr-o idee ambițioasă într-o necesitate critică. Deputatul Remus Lăpușan readuce în atenție acest proiect vital pentru sănătatea comunității, într-un moment în care noul Cod Silvic oferă un cadru legal pentru transformarea lui în realitate.

„Încă din anul 2008 am vorbit despre necesitatea realizării unui inel verde în jurul municipiului Cluj-Napoca. De atunci, situaţia nu s-a îmbunătăţit, dimpotrivă: poluarea, traficul intens şi presiunea urbană au devenit tot mai evidente. În acest context, proiectul nu mai este doar o opţiune, ci o nevoie vitală pentru comunitatea noastră. Un inel verde înseamnă aer mai curat, reducerea poluării fonice, protejarea pădurilor Făget şi Hoia şi crearea unor spaţii dedicate activităţilor recreative şi sportive. Nu vorbim doar despre un proiect de mediu, ci despre o investiţie directă în sănătatea oamenilor şi în calitatea vieţii de zi cu zi”, a declarat Remus Lăpuşan.

Codul Silvic adoptat în 2024 obligă autorităţile centrale ca, în termen de doi ani, să elaboreze normele şi metodologia pentru crearea centurilor verzi în jurul oraşelor. „Chiar dacă până acum nu s-au făcut paşi vizibili, timpul rămas trebuie folosit cu responsabilitate, astfel încât, odată ce cadrul legal va fi complet, proiectul să poată fi aplicat imediat”, a subliniat deputatul PSD de Cluj.

Beneficiile unui asemenea demers sunt multiple: îmbunătăţirea calităţii aerului şi protejarea biodiversităţii locale; reducerea presiunii asupra zonelor naturale prin amenajarea de spaţii pentru picnic şi agrement; creşterea atractivităţii turistice şi ecologice a oraşului; un model de dezvoltare urbană sănătoasă şi durabilă, replicabil în alte municipii din România.

În acelaşi timp, protejarea zonelor naturale trebuie însoţită de măsuri concrete: ecologizări periodice, sancţionarea defrişărilor ilegale, obligarea agenţilor economici să respecte standardele de mediu şi împăduriri în zona metropolitană.

„Protecţia mediului nu este o alegere secundară, ci o responsabilitate faţă de generaţiile viitoare. Dacă vrem un oraş modern şi sănătos, trebuie să facem paşi hotărâţi în această direcţie. Inelul verde nu este doar un proiect pentru Cluj, ci un semnal că România poate alege viitorul înaintea poluării şi indiferenţei”, a concluzionat Remus Lăpuşan.

