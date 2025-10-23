INTERNE

Incendiu la o casă de pe strada Iancu Jianu, două persoane evacuate

23 octombrie 20250 commentarii

Pompierii din cadrul Detașamentelor 1 și 2 Cluj-Napoca au intervenit, joi, 23 octombrie 2025, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins o casă de locuit pe strada Iancu Jianu din municipiul Cluj-Napoca, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Avram Inacu” al județului Cluj. Prin efortul depus de pompieri focul a fost stins, oprindu-se extinderea lui către o anexă și o casă de locuit din vecinătate.

La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta la acoperișul casei, dar și la o anexă, pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați. Citând aceeași sursă, la fața locului, salvatorii au acționat cu patru autospeciale de stingere, precum și autoscara. De asemenea, a fost trimis un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ). Pompierii au evacuat o butelie din interiorul casei, iar două persoane au fost evaluate și au primit îngrijiri medicale din partea echipajului SAJ. Mai exact, este vorba despre o femeie care a suferit un atac de panică și un bărbat care prezintă o ușoară arsură la nivelul unui membru superior. Cel mai probabil, cei doi nu vor fi transportați la spital”, au anunțat salvatorii clujeni.

În urma eforturilor depuse, incendiul a fost lichidat, acesta izbucnind, cel mai probabil, din cauza unor lucrări efectuate cu un aparat de sudură în interiorul anexei gospodărești. Intervenția promptă a forțelor noastre a făcut ca incendiul să fie stins în limitele găsite, pentru protejarea în totalitate a unei alte anexe, respectiv a unei case de locuit în imediata vecinătate”, au mai declarat pompierii clujeni. 

T.S.

sursă foto: ISU Cluj

