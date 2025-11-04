EVENIMENT

Incendiu în Panticeu, provocat de jarul din centrala pe lemne

4 noiembrie 20250 commentarii

Jarul nestins căzut din centrala pe lemne este cauza probabilă a incendiului care a cuprins, marți seara, acoperișul unei case și o anexă gospodărească din comuna Panticeu.

Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au fost solicitați să intervină în jurul orei 18:00, deplasându-se la locul evenimentului cu două autospeciale de mare capacitate și o autoscară. În sprijin au fost trimise o autospecială de capacitate medie de la Punctul de Lucru Jucu și un echipaj SMURD din cadrul Punctului de Lucru Gherla.

La sosirea forțelor, incendiul se manifesta generalizat la acoperișul casei și la o anexă, pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați. Intervenția promptă a pompierilor a împiedicat propagarea flăcărilor la o altă anexă situată în apropiere și la restul locuinței.

Operațiunea a fost una dificilă, în condițiile în care în zonă nu existau hidranți. Astfel, pompierii au fost nevoiți să utilizeze aproximativ 20.000 de litri de apă din rezervoarele autospecialelor pentru lichidarea incendiului.

Un bărbat în vârstă de 89 de ani a fost evaluat la fața locului de echipajul SMURD, însă nu a necesitat transportul la spital. După aproximativ trei ore de eforturi susținute, incendiul a fost lichidat complet, iar echipajele s-au retras la bază.

