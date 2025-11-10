ECONOMIE

În Transilvania se înstalează seceta pedologică

10 noiembrie 20250 commentarii

Ritmurile vegetației sunt tot mai lente

Rezerva de apă în stratul de sol, până la 20 cm, în cultura grâului de toamnă, va prezenta pe parcursul săptămânii viitoare valori satisfăcătoare, apropiate de optim şi optime în cea mai mare parte a zonelor de cultură, arată prognoza agrometeorologică emisă de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM). „Conţinutul de umiditate din sol se va încadra în limite scăzute, adică secetă pedologică moderată şi puternică, în nord-vestul și estul Transilvaniei, în Maramureş și pe suprafeţe agricole extinse din Banat şi Crişana” susţin meteorologii.

Lucrările de toamnă vor fi întrerupte de ploi

În majoritatea zonelor agricole, procesele vegetative ale speciilor de toamnă (rapiţă, orz şi grâu) se vor desfăşura pe ansamblu normal, iar în depresiuni, ritmurile de vegetaţie vor fi uşor mai lente, în special în zona Transilvaniei. Orzul şi grâul de toamnă îşi vor continua germinarea (70 – 100%), răsărirea (40 – 100%) şi apariţia frunzei a treia (10 – 100%), pe aproape întreg teritoriul agricol. Cele mai avansate în vegetaţie vor fi cerealierele semănate în perioada optimă la care se va putea semnala începutul înfrăţirii (10 – 20%).

În funcţie de data semănatului, rapiţa se va afla predominant la răsărire (50 – 100%) şi dezvoltarea aparatului foliar (6 – 11 frunze) la nivelul întregului teritoriu agricol, iar pomii fructiferi şi viţa-de-vie vor parcurge fazele de maturare a lemnului, îngălbenire şi căderea fiziologică a frunzelor, în toate plantaţiile. „Ca urmare, lucrările agricole specifice campaniei de toamnă (recoltare, transport, depozitare, arături, fertilizări etc.) vor fi întrerupte temporar doar în zilele cu precipitaţii”, afirmă specialiştii ANM.

Terenurile curățate urgent

Aceştia vin şi cu o serie de recomandări: efectuarea arăturilor adânci de toamnă pe terenurile cu o bună aprovizionare cu apă a solului; finalizarea lucrărilor de eliberare a terenurilor de resturile vegetale; administrarea îngrăşămintelor minerale complexe la speciile de toamnă semănate în perioada optimă; efectuarea lucrărilor de arat în vii şi livezi; aplicarea îngrăşămintelor organice.

Potrivit ANM, în perioada 8 – 14 noiembrie, va predomina un regim termic al aerului mai ridicat decât în mod obişnuit, în majoritatea regiunilor agricole. Temperatura medie diurnă a aerului se va încadra între 5 şi 17 grade, abaterile termice pozitive fiind de la un grad până la şase grade, în toate zonele de cultură. Temperatura maximă a aerului se va situa între 9 şi 20 grade, la nivelul întregii ţări.

Ploi locale și vânt

Valorile minime ale aerului vor fi cuprinse între zero şi 14 grade în cea mai mare parte a regiunilor, cele mai scăzute în estul Transilvaniei. Temperatura medie diurnă a solului, la adâncimea de 10 cm, va oscila între 7 şi 16 grade în aproape toată ţara, valori optime parcurgerii proceselor vegetative ale plantelor, îndeosebi în culturile de toamnă semănate în perioada potrivită. Sub aspect pluviometric, sunt prognozate ploi locale, însoţite de intensificări de scurtă durată ale vântului, iar cantităţile de apă pot fi mai însemnate din punct de vedere agricol, la scara întregii ţări. Totodată în zonele joase şi de luncă vor fi condiţii de producere a ceţei.

