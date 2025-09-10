EDUCAȚIE

În peste 100 de școli din județul Cluj elevii învață în clase simultane

10 septembrie 20250 commentarii

În noul an școlar, în județul Cluj, funcționează un număr de 104 școli cu învățământ simultan, 150 de clase existând în ciclul primar, iar 72 de clase în ciclul gimnazial. În acest an, o singură școală cu clase simultane s-a desființat, și anume Școala Primară Jichișu de Jos, unde învățau doar patru copii. Pe de altă parte, prin punerea în aplicare a noii legi 141 privind educația, în anul școlar 2025-2026, în județul Cluj, vor funcționa 392 unități de învățământ, dintre care 204 unități de învățământ cu personalitate juridică de stat și 188 de structuri arondate, față de anul trecut, reducându-se doisprezece unități de învățământ. În acest an școlar, vor funcționa 68 unități de învățământ private, iar efectivul de elevi și preșcolari este de peste 110.000, potrivit informațiilor prezentate zilele trecute de către inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Cluj, Marinela Marc, atât în cadrul Colegiului Prefectural, cât și a conferinței de presă organizate la sediul ISJ Cluj.

72 de clase simultane la ciclu gimnazial

Din cauza aceleiași legi, în anul școlar 2025-2026, s-a redus numărul cadrelor didactice încadrate. Dacă anul trecut au predat 8.400 de cadre didactice, anul acesta s-a ajuns la 7.800 cadre didactice încadrate ca urmare a modificărilor legislative reducându-se activitatea pentru un număr de 600 de cadre didactice la nivel de județ. De asemenea, începând cu data de 1 septembrie 2025 au fost numiți de către conducerea ISJ Cluj directorii și directorii adjuncți ai unităților de învățământ preuniversitar prin detașare în interesul învățământului până la organizarea unui nou concurs. Este vorba de 80 de posturi, dintre care 45 directori, 35 directori adjuncți.

În ceea ce privește învățământul simultan, în noul an școlar, în județul Cluj, funcționează un număr de 104 școli, cu predare în limba minorităților, dar și în limba română. La ciclul primar, există 150 de clase în învățământul simultan, iar la ciclul gimnazial un număr de 72 de clase. Din acest an școlar, a fost desființată Școala primară cu învățământ simultan de la Jichișu de Jos, unde învățau patru elevi, „nefiind perspective de a veni să învețe alți copii”. Cei patru copii vor învăța la una dintre școlile din orașul Dej și li se va asigura transport școlar, potrivit șefei ISJ Cluj. Citând aceeași sursă, alte școli cu învățământ simultan aflate în situația de a se desființa se află la Mănăstireni, Râșca, Beliș, Poieni și în zona Dejului. Primarii din aceste comune, ținând cont de interesul copiilor, urmează să ia în luna decembrie deciziile privind aceste școli. Decizia desființării unităților de învățământ aparține UAT-urilor, rețeaua școlară aprobându-se în cadrul ședințelor de Consiliu Local. „Condamnăm acești copii la analfabetism funcțional. Ei când vor ajunge în clasa a nouă la liceu nu vor avea aceleași competențe cu ceilalți copii, nu vorbim de română și matematică unde se desfășoară activități remediale, ci la fizică, biologie, limbi moderne. Vor rămâne corigenți la o grămadă de discipline, poate chiar repetenți, și până la urmă chiar pot ajunge să abandoneze școala”, a afirmat Marinela Marc.

Orar decalat 

În anul școlar 2025-2026, o serie de școli din județul Cluj își desfășoară activitatea prin reducerea timpului orelor de curs și a pauzelor din cauza lucrărilor de renovare sau din rațiuni privind transportul școlar (se efectuează mai multe curse pentru aducerea elevilor la școală). Reducerea cu cinci minute a pauzei și a orei de curs a fost aprobată de ISJ Cluj pentru școlile: Școala Gimnazială „Ion Creangă”, Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu”, Școala Gimnazială „Octavian Goga”, Școala Gimnazială Cămărașu, Școala Gimnazială Frata, Școala Gimnazială Sânpaul. Totodată, există școli care încep cursurile în intervalul 7.30-8.00, decalându-se ora de începere a programului pentru a evita aglomerația: Colegiul de Muzică Sigismund ToduţăLiceul Unitarian, Liceul Teoretic „Apáczai Csere János”, Școala Gimnazială „Ion Creangă”, Școala Gimnazială „Octavian Goga”, Liceul Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești, Școala Gimnazială „Borbély József” Săvădisla.

Unitățile de învățământ care încep programul în intervalul 8.00 și 8.30 sunt: Colegiul Napoca, Colegiul Național „G.Barițiu”, Colegiul Național Gheorghe Șincai”, Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu”, Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, Școala Gimnazială Apahida, Școala Gimnazială Buza, Școala Gimnazială Căianu, Școala Gimnazială Călărași, Școala Gimnazială Ciurila, Școala Gimnazială Cutca Școala Gimnazială Geaca, Școala Gimnazială Hășdate, Școala Gimnazială Mireșu, Școala Gimnazială Răchițele, Școala Gimnazială Săcuieu, Școala Gimnazială Țaga, Școala Gimnazială Tureni, Școala Gimnazială Unguraș. În mediul rural, mai există școli unde clasele primare încep cursurile de la ora 9.00: Școala Gimnazială Gelu Voievod Gilău, Școala Gimnazială „Avram Iancu” Beliș, Școala Gimnazială Mihai Vodă, Școala Gimnazială Mărișel, Școala Gimnazială Călățele, Școala Gimnazială Gârbău, Școala Gimnazială Mănăstireni și Școala Gimnazială Râșca.

Tia SÎRCA

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Iulius Mall Cluj a pregătit un catalog, nu de note, ci plin de inspirație pentru ținute de școală, dar și premii la shopping

Nu se ia în calcul majorarea vârstei de pensionare

Se fac înscrierile la Clubul copiilor Gherla

Muzica vindecă – Concert dedicat pacienților și medicilor de la Institutul Oncologic Cluj

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.