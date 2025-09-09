Actualitate

Impactul Legii Bolojan asupra educației: efecte minime asupra bugetului, dar mari asupra școlilor

9 septembrie 20250 commentarii

Analiza Romanian Economic Monitor (REM), proiect al Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA) din cadrul UBB, arată că tăierile din educație operate prin Legea Bolojan au un impact marginal asupra bugetului României: doar 0,02% din PIB în 2025 și 0,20% în 2026, potrivit edupedu.

Conform estimărilor Consiliului Fiscal, aceste măsuri vor aduce o economie totală de circa 378 milioane lei, adică 0,6% din bugetul Ministerului Educației pe acest an.

În același timp, efectele în școli sunt semnificative. Creșterea normei didactice – între 2 și 4 ore pe săptămână pentru profesori și 4–8 ore pentru directori și inspectori – și comasarea unităților școlare cu mai puțin de 500 de elevi au generat schimbări majore în organizarea personalului și în volumul de muncă. De asemenea, numărul de norme și supliniri a scăzut, iar bursele școlare de performanță și reziliență au fost reduse semnificativ.

Analiștii REM subliniază că, deși pachetul 1 reduce ușor deficitul bugetar (estimările pentru 2025 arată un deficit de 8,04% din PIB și de 5,3% în 2026), pentru a coborî sub pragul de 3% din PIB sunt necesare reforme structurale și măsuri suplimentare în sistemul fiscal.

Analiza apare în contextul declarațiilor ministrului Educației, Daniel David, care a contestat concluziile Consiliului Fiscal, susținând că estimările nu reflectă necesarul real al sistemului. Ironia situației: studiul REM a fost realizat de colegi ai ministrului în cadrul FSEGA-UBB, unde decan este Răzvan V. Mustață, actual director de cabinet al ministrului David.

