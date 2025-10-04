POLITICĂ

Ilie Bolojan spune cine sunt responsabilii pentru anularea alegerilor prezidențiale

4 octombrie 20250 commentarii

Premierul Ilie Bolojan a afirmat vineri seara că răspunderea pentru alegerile prezidenţiale de anul trecut nu aparţine „strict” serviciilor de informaţii, „principalii responsabili” fiind politicienii.

„În ceea ce priveşte răspunderi sau aspecte care ţin de ceea ce s-a întâmplat anul trecut, de exemplu, aici nu e neapărat o răspundere, din punctul meu de vedere, care ţine strict de serviciile de informaţii. Aici sunt nişte răspunderi combinate. Gândiţi-vă că într-o ţară în care cota de încredere în lumea politică este la un nivel foarte scăzut, tot ce se spune de natură a diviza societatea respectivă, de natură a îi anunţa pe oameni că guvernările au făcut un lucru pe ascuns sau altfel, are o credibilitate mult mai mare, prinde rădăcini mult mai puternice, pentru că solul este de aşa natură, cum să vă spun, pregătit, încât minciuna şi dezinformarea au un teren fertil”, a afirmat Ilie Bolojan, într-o emisiune la Prima TV.

El consideră că, prin menţinerea unei cote de încredere „suficient de bune, efectele dezinformării (…) ar fi fost mult atenuate”.

„Principalii responsabili pentru acest lucru nu sunt serviciile, suntem noi, oamenii politici. Pentru că, dacă am fi menţinut o cotă de încredere suficient de bună, efectele dezinformării, ale votului antisistem ar fi fost mult atenuate. Adică aici e o discuţie foarte complexă şi, ştiţi, principalii vinovaţi pentru situaţia în care o comunitate votează masiv împotrivă trebuie să fie cei care au fost pe poziţii de decizie în comunitatea respectivă. Ei nu pot să fugă de o răspundere şi asta este situaţia”, a punctat premierul.

Întrebat dacă exonerează de orice vină serviciile de informaţii, Ilie Bolojan a răspuns: „Eu nu am exonerat de vină, dar, ştiţi, într-o ţară, v-am spus, în care lumea politică schimbă alegerile când crede că e cel mai bun lucru, creează nişte aşteptări care nu pot fi onorate, face tot felul de lucruri de genul acesta, normal că generează un vot împotrivă. Şi, ştiţi, de cele mai multe ori când un primar pierde alegerile, nu e de vină el, e de vină electoratul. Sigur, în accepţiunea primarului, dar, în fapt, niciun primar nu pierde alegerile fără să aibă şi el o parte de responsabilitate. Deci, aici e o răspundere, să spunem, difuză şi, în mod evident, întotdeauna când serviciile unui stat, care gestionează un anumit domeniu, sunt mai bine pregătite, anticipează ceea ce se întâmplă, sigur, gestionarea domeniului respectiv este mai bună şi efectele care le au anumite acţiuni pot fi diminuate. Dar e uşor să dai vina pe alţii. Trebuie să vedem ce e în răspunderea noastră”.

