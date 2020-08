Horia Nasra: „Orban, Cîțu și PNL nu finanțează marile proiecte de investiții ale Clujului!”

POLITICA Articol scris in EVENIMENT

Deputatul PSD de Cluj, Horia Nasra, consideră că răfuielile interne între conducerea centrală a PNL și PNL Cluj afectează grav și finanțarea marilor proiecte de investiții ale Clujului, după ce Orban și Cîțu au tăiat de la finanțare principalele obiective de dezvoltare ale Clujului. El îi numește pe „marii liberali ai Clujului”, „bichoni maltezi” în București.

Parlamentarul clujean atrage atenția că Ministerul Finanțelor a întocmit lista proiectelor de investiții publice semnificative prioritizate, în baza datelor transmise de către nouă ministere, fără să includă marile proiecte ale județului Cluj, promise în campaniile electorale de către liderii liberali ai Clujului. În acest context, Nasra le solicită prim-ministrului Orban și ministrului Cîțu să finanțeze marile proiecte ale Clujului, să respecte Clujul și să nu confunde lupta politică internă din PNL cu nevoiele clujenilor și cu proiectele de dezvoltare ale județului Cluj.

„Adrian Oros, Daniel Buda și Rareș Bogdan nu au fost capabili să susțină la București marile proiecte ale Clujului, ministrul corigent al agriculturii reușind performanța să atragă ZERO lei chiar pe domeniul său, pentru sistemul de irigații din zona Turda.

Atitudinea de bichoni maltezi a marilor lideri liberali, la București, a dus la tăierea de la finanțare a următoarelor proiecte: zero lei pentru Centura Metropolitană a Clujului, proiect care urma să contribuie la descongestionarea traficului infernal din Cluj-Napoca; zero lei pentru Metrou Cluj, practic Orban și Cîțu aleg să nu aloce NICIUN LEU pentru cel mai important proiect de infrastructură din zona metropolitană Cluj; zero lei pentru centrala Hidrocentrala Tarnița – Lăpuștești, promisă de Emil Boc încă din 2011, un proiect de depozitare pompată hidroelectrică propus pe râul Someșul Cald. Dacă ar fi finanțat, construit, acesta ar fi cel mai mare sistem de echilibrare a sarcinilor hidro-electrice din România. Adrian Oros, ministrul corigent al agriculturii, fără forță politică în Cluj-Napoca și se pare că și în București, a reușit performanța să ALOCE ZERO LEI pentru refacerea sistemului de irigații din zona Turda”, a declarat Horia Nasra.

De asemenea, deputatul mai atrage atenția că liberalii au obținut zero lei și pentru lucrările de deviere a Someșului, necesare pentru extinderea pistei Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj.

„…Zero lei pentru reabilitarea clădirii Teatrului Național și a Operei Române din Cluj-Napoca; zero lei pentru proiectul de modernizare şi electrificare a liniei de cale ferată Cluj-Napoca – Oradea- Episcopia Bihor, care presupune reabilitarea liniei pe o distanţă de 166 km, electrificarea pe 160 km și cale ferată dublă pe 88 km și zero lei pentru reabilitarea podului din Turda.

Din lista proiectelor de investiții publice semnificative prioritizate, trei investiții au fost deja realizate și au fost trecute pentru a se realiza plăți restante!

În acest tablou sumbru, avem și o veste bună, finanțarea Centurii de Ocolire a municipiului Dej. Îl felicit pe colegul meu, deputatul Cornel Itu, pentru cât s-a luptat să susțină finanțarea centurii de ocolire a Dejului, un proiect de suflet pe care l-a susținut la cel mai înalt nivel”, a mai spus Horia Nasra.

A.M.C.