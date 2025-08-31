SPORT

Handbalul clujean a împlinit 90 de ani!

Pe 30 august 2025, handbalul clujean a marcat o aniversare deosebită: 90 de ani de la înființare.

Evenimentul festiv s-a desfășurat într-un cadru elegant, la Restaurantul Theta din Cluj-Napoca, reunind generații întregi de sportivi, antrenori și iubitori ai acestui sport.

Organizarea impecabilă a serii aniversare a fost realizată de către fostul sportiv Gheorghe Sobesc, Klaus Voic, Liviu Jurca si Calin Hossu care au reușit să aducă împreună personalități marcante ale handbalului clujean. Atmosfera a fost una emoționantă și plină de bucurie, în care s-au depănat amintiri și s-au rememorat momente importante din istoria handbalului la Cluj.

Printre invitați s-au numărat foști și actuali jucători, antrenori și reprezentanți ai cluburilor clujene, toți uniți de aceeași pasiune pentru hanbal.

”Evenimentul a fost nu doar o celebrare a trecutului, ci și un prilej de a privi cu încredere spre viitor, cu speranța că handbalul clujean va continua să inspire noi generații de sportivi.

La mulți ani, handbal clujean – 90 de ani de tradiție, performanță și pasiune!”, este mesajul conducerii CS Universitatea Cluj, postat pe pagina oficală a clubului.

