Hamilton, încă un pas spre titlul cu numărul 7

Englezul Lewis Hamilton poate deveni la finalul acestui sezon cel mai titrat pilot din istoria Formulei 1. Campionul mondial în exercițiu tocmai și-a trecut în cont victoria cu numărul 89 și mai are nevoie de încă numai trei victorii pentru a deveni pilotul cu cele mai multe succese în „Marele Circ”. Hamilton a dominat cursa din Belgia, unde s-a impus pentru a patra oară, după succesele din 2010, 2015 și 2017, egalând performanța compatriotului Jim Clark și finlandezului Kimi Raikkonen, care la rândul lor s-au impus de patru ori la Spa Francorchamps.

Actualul record este de 91 de victorii și este deținut de legendarul Michael Schumacher. Circuitul de la Spa Francorchamps a găzduit a 7-a etapă din cadrul Campionatului Mondial de Formula 1 și a marcat a cincea victorie stagională pentru Lewis Hamilton, precum și a doua dublă semnată Mercedes, în aceeași ordine, cu finlandezul Valtteri Bottas pe locul secund, după cea din etapa a doua, desfășurată în Austria. Cele două mașini Mercedes au plecat de pe prima grilă, cu Hamilton în pole-position, deși Bottas a dominat primele două sesiuni de antrenamente. Supusul reginei a controlat cursa da capo al fine și a trecut primul linia de sosire, acoperind cele 44 de tururi în 1:24:08, adoptând o strategie cu o singură oprire la boxe, pentru alimentare. Podiumul cursei belgiene a fost completat de olandezul Max Verstappen, singurul pilot capabil să le ridice probleme celor de la Mercedes. Verstappen pare a arbitra lupta pentru titlu între Hamilton și Bottas. Australianul Daniel Ricciardo a făcut o cursă bună, clasându-se pe poziția a 4-a, pilotul de la Antipozi egalându-și cel mai bun rezultat al sezonului, obținut mai întâi la Silverston, în gran-prix-ul Marii Britanii. Ricciardo a obținut și punctul bonus pentru cel mai rapid tur de pistă. Este pentru a doua oară în acest sezon când acest punct bonus intră în posesia unui pilot din afara podiumului. S-a mai întâmplat în etapa a doua, iar performerul a fost spaniolul Carlos Sainz jr, din postura celui clasat pe locul al 9-lea. În clasamentul general al piloților, Lewis Hamilton a pus între el și principalul contracandidat, Valtteri Bottas, două victorii, echivalentul a 50 de puncte, ceea ce înseamnă că englezul își poate permite luxul a două abandonuri ori a două curse în afara punctelor. De urmărit Max Verstappen, în prezent pe locul secund. În ierarhia constructorilor, Mercedes nu are rivali. De subliniat că piloții echipei Ferrari au făcut o nouă cursă sub așteptări. Sebastian Vettel și Charles Leclerc s-au clasat pe locurile 13 și 14, mult sub valoare celor doi și departe de pretențiile scuderiei de la Maranello. Pentru a doua oară în acest sezon, ambele mașini Ferrari s-au aflat în afar punctelor. În etapa a doua, Vettel și Leclerc au abandonat după o ciocnire reciprocă. Următoarele două marii premii vor avea loc în Italia.

Cristian FOCȘANU