Grindeanu: Noi suntem adepţii dialogului, nu ai unanimităţi

9 septembrie 20250 commentarii

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că social-democraţii sunt adepţii dialogului, nu ai unanimităţii, iar PSD este un partid cu specific social-democrat într-o coaliţie de dreapta şi înţelege să se ţină de principiile care îl definesc.

Grindeanu a fost întrebat dacă discursul pe care l-a avut duminică în Parlament a fost un atac la adresa partenerilor PSD din coaliţia de guvernare.

„În această perioadă de trei luni, PSD în niciun caz nu poate fi acuzat că nu a oferit dialog. Noi am fost tot timpul cei care am mers, am discutat, nu am dat ultimatumuri, am mers şi am încercat să găsim soluţii comune în cadrul coaliţiei, suntem cei care am fost parteneri activi la dialog. Noi suntem adepţii dialogului, nu ai unanimităţii. Le dau dreptate celor care spun că ar fi bine să fie un fel de dialog în cadrul coaliţiei, nu impuneri de soluţii şi nu unanimităţi. Noi suntem un partid cu specific social-democrat într-o coaliţie de dreapta şi înţelegem să ne ţinem de principiile care ne definesc şi lucrul ăsta nu îl facem astăzi, nu l-am făcut doar ieri, ci îl facem de când facem politică. E identitatea noastră pe care înţelegem din toate punctele de vedere şi cu toate mijloacele şi pârghiile să o susţinem. Toate aceste acţiuni sunt parte a ceea ce un partid social-democrat trebuie să facă”, a spus Grindeanu la Palatul Parlamentului.

El a menţionat că nu vrea să ducă o discuţie „personalizată”.

„Eu vreau să spun că PSD, dincolo de cine e premier astăzi, cine e preşedinte la PSD, cine e ministru la Finanţe, nu vreau să personalizez aceste lucruri. PSD nu funcţionează în acest mod. Dacă cineva încearcă să ne impună anumite soluţii, aceste lucruri, dacă nu sunt parte a unui dialog în care inclusiv soluţiile PSD să fie parte, atunci înseamnă că acela nu e un dialog şi noi trebuie să ne extragem din acest lucru”, a afirmat acesta.

