CULTURĂ

„George Gordon Byron în Biblioteca Muzeului O. Goga” – o expoziție online dedicată „lordului misterios al romantismului”

21 octombrie 20250 commentarii

Muzeul Memorial „Octavian Goga” din Ciucea invită publicul să descopere o nouă expoziție online de carte, intitulată „George Gordon Byron în Biblioteca Muzeului O. Goga”, dedicată unuia dintre cei mai cunoscuți poeți romantici englezi – George Gordon Noel Byron, al VI-lea Baron Byron (1788–1824).

Personalitate emblematică a literaturii universale, Byron a rămas în memoria colectivă nu doar prin operele sale de referință – Pelerinajul lui Childe Harold și Don Juan –, ci și prin viața sa tumultuoasă, marcată de pasiune, libertate și implicare politică. Poet al exceselor, al introspecției și al frumuseții melancolice, Byron a fost un spirit rebel care a inspirat generații întregi, influențând nu doar literatura, ci și artele, moda și ideile de libertate ale secolului al XIX-lea.

În plan istoric, destinul său a fost strâns legat de lupta pentru eliberare a Greciei, unde s-a implicat activ în Războiul de Independență împotriva Imperiului Otoman. A murit la Missolonghi, la doar 36 de ani, devenind un erou național al grecilor. Ultima sa poezie, Astăzi împlinesc treizeci și șase de ani, scrisă la 22 ianuarie 1824, pare o premoniție a destinului său tragic.

Refuzat de trei ori să fie înmormântat în Colțul poeților din Catedrala Westminster, Byron a fost în cele din urmă comemorat acolo abia în 1969, la 145 de ani de la moarte.

Expoziția online organizată de Muzeul Memorial „Octavian Goga” din Ciucea aduce în atenția publicului o selecție de volume rare din biblioteca poetului Octavian Goga, care reflectă interesul acestuia pentru marile figuri ale literaturii europene. Printre acestea se numără o ediție a colecției „Sämtliche Werke” (Opere complete, 1831), o culegere ce reunește poeziile, piesele de teatru, scrisorile și jurnalele lui Byron – o incursiune complexă în universul liric și uman al poetului englez.

Prin această inițiativă, instituția culturală din Ciucea își continuă misiunea de a colecționa, conserva, cerceta și valorifica patrimoniul cultural asociat vieții și operei lui Octavian Goga, dar și de a promova dialogul dintre patrimoniul românesc și cel universal.

„Expoziția ‘George Gordon Byron în Biblioteca Muzeului O. Goga’ este o invitație la lectură, la reflecție și la (re)descoperirea unuia dintre cei mai influenți poeți ai lumii. Ea marchează, totodată, legătura simbolică dintre Octavian Goga și spiritul european al culturii, amândoi poeți pentru care libertatea și demnitatea umană au fost valori supreme”, transmit reprezentanții muzeului.

Expoziția poate fi vizionată online pe pagina oficială de Facebook a Muzeului Memorial „Octavian Goga”:
👉 George Gordon Byron în Biblioteca Muzeului O. Goga

sponsor_cultura

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Eleganță și profunzime în cadrul Toamnei Muzicale Clujene: Cvartetul Transilvan și pianistul Andrei Gologan într-un recital de excepție

Eveniment dedicat memoriei profesorului SZABÓ Bálint, în cadrul Bienalei de Arhitectură Transilvania 2025

Marele Premiu al BNA ALTFEL 2025, acordat arhitectului clujean Șerban Țigănaș

Ziua Școlii Ardelene în organizarea ASTRA Dej

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.