Gata cu pliantele electorale și publicitare în județul Cluj

Județul Cluj va avea peste scurt timp un plan de gestionare a deșeurilor. Potrivit unui proiect de hotărâre ce urmează să fie adoptat în următoarea ședință a deliberativului județean, Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Cluj are ca scop asigurara unui management performant al deșeurilor, cu un impact cât mai redus asupra mediului și a sănătății umane și un consum minim de resurse și energie, prin aplicarea la nivel operațional a ierarhiei deșeurilor.

Acest lucru va implica prevenirea generării deșeurilor, pregătirea pentru reutilizare, reciclarea, recuperarea și, ca ultimă opțiune preferabilă, eliminarea acestora.

Planul trasează mai departe pașii pe care îi are de parcurs Clujul în perioada 2020-2025 pentru a produce mai puține deșeuri, a valorifica acele materiale ce pot fi reciclate dacă se colectează selectiv și a reduce cantitățile de deșeuri pe care le depozităm la groapă.

Planul propune, pe lângă infrastructura dn cadrul Sistemului Integrat de Management a Deșeurilor, extinderea la nivel județean a sistemului de colectare separată a deșeurilor reciclabile (deşeuri din hârtie și carton; deșeuri de plastic și metal; deșeuri de sticlă și deșeuri de lemn din deșeurile menajere și deșeurile similare, inclusiv din servicii publice). De asemenea, se are în vedere introducerea sistemului de colectare separată a biodeșeurilor și de introducerea colectării separate a biodeșeurilor verzi din parcuri si grădini și piețe. Totodată, se are în vedere realizarea de investiții pentru colectarea/valorificare deșeurilor de construcții și demolări și a altor fluxuri de deșeuri și de optimizarea stației de sortare a deșeurilor reciclabile pentru asigurarea capacității necesare de tratare, creșterea randamentului de sortare și obținerea de SRF/RDF valorificabil energetic. Un alt obiectiv vizează extindere liniei de tratare mecanică a stației Tratare Mecanico Biologice pentru asigurarea capacității proiectate de tratare, creșterea procentului de materiale reciclabile obținute și obținerea de SRF/RDF.

La capitolul deșeuri rezultate din activitățile unităților sanitare se propune realizarea de capacități noi de tratare a acestor deșeuri, în special de instalații de tratare termică la temperaturi scăzute, la nivelul unităților sanitare sau în sistem centralizat.

În privința deșeurilor de hârtie tipărite se are în vedere promovarea unei politici de consum eco-responsabilă a hârtiei de birou în cadrul administratiţiei publice și dezvoltarea unui sistem de refuz a pliantelor publicitare printate distribuite gratuit (STOP PUBLICITATE).

C.P.