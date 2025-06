Fundația Grove-Moldovan la al 186-lea transport de ajutoare, înlesnește vizita unei delegații clujene în Germania

Aflați recent la Cluj-Napoca, cu prilejul aducerii celui de-al 186 transport de ajutoare oferite, de această data, Direcției de Asistență Socială și Medicală a Municipiului Cluj-Napoca și Casei de Tip Familial „Căsuța Bucuriei”, reprezentanții Grove-Moldovan Art-Foundation Braunschweig, dr. Maria Rodica Moldovan și Hans – Joachim Grove, din orașul Braunschweig-Germania, au acordat cititorilor ziarului Făclia de Cluj un interviu. Tot recent cei doi au avut o întâlnire cu primarul Emil Boc pentru a înlesni o vizită a autorităților clujene în Germania. Pentru actele de caritate făcute începând din anul 1990 în România, dar și pentru promovarea culturală a României în nordul Germaniei, cei doi au primit numeroase distincții, una dintre ele fiind Ordinul Naţional „Serviciul Credincios” în grad de Ofiţer acordată chiar de preşedinţia României, în anul 1996. Aceștia au fost apreciați și de către primarul Emil Boc care le-a acordat tot în anul 1996 titlul de cetăţeni de onoare ai municipiului Cluj-Napoca, iar, în anul 2021, titlul de ambasadori culturali ai Clujului. Fundația Grove-Moldovan a ajutat de-a lungul timpului Institutul Oncologic „Prof. dr. Ion Chiricuţă”, Clinica de Ortopedie Cluj, Clinica de Chirurgie Maxilo-Facială, Liceul „George Coşbuc”, școli din Jucu și Păniceni, spitalele pentru bolnavi cu afecţiuni psihiatrice din Borşa şi Galda, Ambulatoriului din Gherla, Mănăstirea Râmeţ, grădiniţe, cămine de bătrâni, Radio şi TVR Cluj, Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală din cadrul Primăriei Cluj-Napoca și multe alte instituții.

Primele ajutoare, în ianuarie 1990

Rep: Când ați sosit la Cluj-Napoca?

Dr. Maria Rodica Moldovan-Grove: Am sosit luni (n.red. 26 mai 2025) și de când atunci suntem foarte prinși. Nu mai suntem tineri. Soțul meu are 80 de ani, eu am 77 de ani. Este mai greu. Am parcurs drumul în etape. Am venit prima data până în Passau. Din Panssau am mers la Viena, unde am rămas două-trei zile. După aceea, am venit la Cluj-Napoca. Și peste tot am luat contact cu cei care sprijină proiectele noastre.

Reporter: Ce ne puteți spune despre noua inițiativă a Fundației Grove-Moldovan?

Dr. M.R. Moldovan-Grove: Am adus cel de-al 186-lea transport de ajutoare pe care l-am oferit Serviciului social al Primăriei Cluj-Napoca și copiilor de la Căsuța Bucuriei. De-a lungul timpului am sprijinit mai multe instituții și așezăminte, însă nu au fost toți serioși, iar dacă am văzut că nu-și mai doresc sprijin, ne-am îndreptat spre cei care au cu adevărat nevoie și apreciază.

Reporter: Când ați venit prima dată în România pentru a oferi ajutor?

Dr. M.R. Moldovan-Grove: Fundația a făcut multe donații în România, la Mănăstirea Râmeț, în satele din împrejurimi, Spitalului din Borșa și unor spitale de pediatrie. Primele ajutoare cu care am intrat în țară au venit imediat după Revoluția din 1989, în luna ianuarie 1990. Le-am strâns atunci ad-hoc pentru că am știut că situația este grea. La Făclia, atunci Adevărul de Cluj, am adus mașini de scris și dictafoane. Tot atunci am adus materiale de lucru la TVR Cluj și Radio Cluj.

Medicamente, mâncare și îmbrăcăminte în valoare de 9.000 euro

Rep: În ce constau ajutoarele pe care le-ați adus acum?

Dr. M.R. Moldovan-Grove: Pentru serviciul social al Primăriei Cluj-Napoca și fetele de la Căsuța Bucuriei am adus alimente, îmbrăcăminte și materiale medicale. Celor zece fete de la Căsuța Bucuriei le-am mai oferit încălțăminte, iar un prieten, reprezentant al fundației și al unei bănci germane, împreună cu familia sa, au pregătit cadouri special pentru fete. De asemenea, le-am oferit și alimente. Am fost la Kaufland și am cumpărat alimente. I-am întrebat înainte pe cei de la Căsuța Bucuriei de ceea ce ar avea nevoie și le-am procurat alimente și produse pentru curățenie. Valoarea întregului transport se ridică în jurul sumei de 9.000 de euro.

Regretata ziaristă a „Făcliei” Mihaela Bocu, colaborator prețuit

Rep: Cine vă sprijină în activitatea filantropică din Cluj-Napoca?

Dr. M.R. Moldovan-Grove: Reprezentant al fundației noastre, din partea română, este mezzosoprana Lavinia Bocu. Lavinia Bocu se află în legătură cu doamna Adela Florean, președintele Asociației Căsuța Bucuriei, care se ocupă din toate punctele de vedere de fetele de acolo. Au personal pregătit, psihologi, asistenți sociali. Fetițele sunt educate foarte bine, sunt cuminți. Este o mulțumire și pentru ei, că au reușit să facă acest lucru. Lavinia Bocu își dedică din timpul său prețios fetelor de la Casa Bucurie, de două ori pe săptămână merge să facă educația muzicală și să le introducă în lumea muzicii. De asemenea, am discutat cu Iuliana Poka, reprezentant al Radisson Blue pentru o colaborare tot în folosul copiilor. Este important să avem cât mai mulți oameni care să ne susțină și care să aibă intenția de a ajuta la fața locului. Așa am reușit să organizăm, cu ani în urmă, împreună cu regretata ziaristă de la Făclia, Mihaela Bocu, un concert la Teatru Național Cluj-Napoca. E mai ușor să unești oamenii prin artă. Altfel sunt oamenii dacă îi angrenezi și dacă fac ceva împreună. Nu este musai să facă pentru proiectul nostru. Pot să contribuie și la alte proiecte.

Rep: Cu prilejul acestei vizite, despre ce cazuri mai deosebite ați aflat și vreți să le sprijiniți?

Dr. M.R. Moldovan-Grove: Am aflat de un copil bolnav imobilizat la pat, în vârstă de 12 ani, din Cluj-Napoca. Am fost rugați, dacă putem, să ajutăm cu un scaun pentru persoane cu dizabilități ca să poată și el ieși afară din casă, să se poată deplasa. Acest caz vrem să-l sprijinim.

Vizită pregătită în Germania

Rep: Pe lângă miile de pachete cu ajutoare trimise în sprijinul spitalelor și al copiilor români, în ultima perioadă susțineți și întărirea relațiilor dintre oficialitățile din Cluj-Napoca și orașul german Braunschweig. Ce ne puteți spune despre această implicare ?

Dr. M.R. Moldovan-Grove: Am venit la Cluj și pentru faptul că dorim să pregătim o întâlnire pentru delegația română care urmează să viziteze oralul Braunschweig. Am fost, anul trecut, la Cluj-Napoca cu o delegație de la Camera de Comerț din Braunschweig, care a făcut vizite la Primăria Cluj-Napoca și Parcul Industrial de la Jucu pentru cu scopul de a provoca interesul părților legat de posibilele colaborări. Am facilitat această întâlnire deoarece despre România nu se aude nimic. Și este păcat pentru că este o țară cu un mare potențial. S-ar putea face foarte multe. Conduși de Emilia Botezan, șeful de birou al primăriei Cluj-Napoca, anul trecut, oaspeții germani au avut mai multe întâlniri și au fost așa de impresionați de ceea ce au văzut încât, la rândul lor, au hotărât să invite reprezentanți ai Primăriei Cluj-Napoca la Braunschweig. Noi știm potențial Clujului și al orașului Braunschweig. Zona Braunschweig-Salzgitter, cu industria metalurgică și constructoare de mașini, orașul Wolfsburg, cu marile uzini Volkswagen sunt cunoscuți ca cei mai mari în ceea ce privește cercetarea în Europa. Prin firmele germane s-ar putea obține ieșire pe piața europeană pentru că sunt bine agrenați în acest sens. Clujul este centrul universitar și nemții au încercat să recruteze oameni. Decât să plece tinerii în America mai bine în Europa, așa pot veni mai ușor acasă pentru că ei sunt legați de țară. Majoritata românilor au mers în sudul Germaniei, nu în nord. Noi locuim în zona de nord. Vom avea întâlnire cu domnul primar Emil Boc pentru a cădea de acord când ar putea avea loc vizita delegației române în Germania. Din păcate, vizita din data stabilită inițial de 9 octombrie 2025 de Camera de Comerț din Braunschweig nu se poate realiza din motive obiective. Dacă ambasadoarea României din Germania va putea să participle în această dată, deoarece și domnia sa a fost invitată, va fi așteptată la Braunschweig. Dar probabil la întâlnirea cu domnul primar Emil Boc vom stabili o nouă dată pentru vizita delegației clujene, probabil care să aibă loc în primăvară. Urmează să se stabilească mai exact data autoritățile germane și române.

Românii nu sunt prezentanți cum trebuie în Germania

Rep: De ce este importantă această colaborare între Cluj și Braunschweig?

Dr. M.R. Moldovan-Grove: Unul dintre motivle pentru care ne străduim așa de mult să punem partea germană din Braunschweig în conexiune cu Clujul este și acela de a câștiga la fundație cât mai mulți donatori importanți pe lângă donatorii obișnuiți existenți deja. Și în Germania este greu să obții ajutoare. Ne confruntăm cu criza imigranților. Oamenii sunt negativiști pentru că le ajunge câte trăiesc. Însă reușind să fim susținuți de donatori importanți munca de caritate ar putea continua. Astfel s-ar putea realiza mai multe proiecte, concerte și expoziții. Dacă oamenii se cunosc între ei pot crea legături. Cel mai mare potențial îl are Clujul. Este altfel dezvoltat. La Cluj se vede interesul pentru lume, pentru populație. Sunt lucruri care se fac bine la Cluj spre deosebite de alte părți din țară. Acesta este și un țel al fundației, de a face bine oamenilor. Promovarea României în afară este proastă. Ni se spune că dacă avem nevoie de ceva găsim pe Internet. Însă Internetul nu poate rezolva totul. Necazul este că atunci când pleacă un ambasador legăturile create se pierd. Iar cel nou, care vine, trebuie să ia totul de la capăt. Am intrat ieri în trei librării din Cluj-Napoca și am găsit atâtea cărți și albume frumoase despre România. Noi când venim aici cumpăram numai cărți și albume, iar când ne întoacem acasă, le distribuim peste tot, cu multă admirație față de țară. Soțul, în calitate de administrator de galerie de artă în Germania, a găzduit în galerie peste 260 de expoziții, toate fiind ale artiștilor plastici români. Dar, din păcate, românii nu sunt prezentanți cum trebuie în Germania. Nu se ocupă nimeni de asta.

O nouă vizită la Cluj, anul viitor

Rep: Când veți reveni în România, la Cluj-Napoca?

Dr. M.R. Moldovan-Grove: Probabil anul viitor, depinde de ce se va întâmpla și cum va decurge vizita delegației Primăriei Cluj-Napoca la Braunschweig. Între timp dacă avem posibilitatea să rezolvăm anumite lucruri pentru copii, o vom face. Toți de aici au adresa noastră și putem oricând ajuta. Și este nevoie întotdeauna de câte ceva. Clujul știm că este singurul loc unde oamenii sunt serioși și de încredere, deci ajutoarele se impart acelora care au nevoie și nu ajung pe piață sau în altă parte. Atâta timp cât ajutoarele ajung unde este nevoie și lumea se ocupă ca acest lucru să se întâmple noi sprijinim orice solicitare în continuare.

Interviu realizat de Tia SÎRCA