Fostul cinematograf din Cluj-Napoca, „Steaua Roşie”, îşi redeschide porţile sub forma unei case a muzicii

8 octombrie 20250 commentarii

„Edison – House of Music se deschide în clădirea Steaua Roşie, iar Music Gallery, prima galerie de muzică din România, porneşte aici o nouă etapă, într-un spaţiu cu peste un secol de istorie. Prima întâlnire cu publicul are loc pe 17 octombrie, de la ora 19:00 (str. Paris colţ cu Ploieşti). Proiectul transformă fostul cinematograf Steaua Roşie într-un hub cultural dedicat muzicii şi comunităţii, continuând misiunea echipei Fapte (organizatorii Jazz in the Park) de a aduce arta mai aproape de oameni şi de a reda oraşului spaţii culturale. Music Gallery este prima şi singura expoziţie de artă dedicată muzicii din România. Concepută sub forma unei galerii interactive, expoziţia le oferă vizitatorilor o experienţă imersivă despre ceea ce se află în spatele creaţiei muzicale, cu accent pe ascultare de calitate (Hi-Fi), educaţie muzicală şi înţelegerea contextului cultural al muzicii. Fundamentul curatorial porneşte din jazz şi influenţele sale, iar formatul combină arta vizuală cu tehnologia şi storytellingul”, se arată într-un comunicat trimis marţi de organizatori.

Potrivit sursei citate, clădirea Edison, construită la începutul anilor 1900 pentru comunitatea maghiară, a devenit după Al Doilea Război Mondial cinematograful „Steaua Roşie”. În epoca comunistă a rămas un spaţiu al uniformităţii, iar după 1989 şi-a schimbat de mai multe ori destinaţia, până când a fost lăsată în uitare. Astăzi, clădirea revine la viaţă sub numele Edison – House of Music, datorită organizatorilor Jazz in the Park, păstrând legătura cu istoria şi cu inventatorul Thomas Edison, cel care a schimbat pentru totdeauna modul în care ascultăm muzică, prin fonograf.

„Urmează să începem, probabil, cel mai provocator proiect din istoria Fapte: să deschidem propriul nostru spaţiu, exact aşa cum ni-l imaginăm. Ne dorim ca el să devină un loc de întâlnire al comunităţii noastre de iubitori de muzică şi de lucruri cu sens. Music Gallery e un proiect care, la un moment dat, chiar ne-a salvat în vremuri grele, iar acum avem curajul să-l permanentizăm în oraş. E într-un spaţiu pe lângă care am trecut de nenumărate ori când eram copil şi încă mi se pare incredibil că astăzi e al nostru. E o provocare frumoasă şi o mare responsabilitate. Avem nevoie de sprijinul comunităţii şi sperăm să-l primim”, a declarat, citat în comunicat, managerul general Fapte, Alin Vaida.

Tema expoziţiei 2025, „Jazz Around the World”, explorează diversitatea şi impactul global al jazzului. Vizitatorii vor parcurge o călătorie sonoră de la naşterea genului şi până la cele mai importante momente care i-au definit evoluţia, urmărind cum s-a transformat jazzul pe diferite continente – Europa, America de Sud, Asia – şi cum fiecare cultură şi l-a apropiat în felul ei.

