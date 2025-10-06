POLITICĂ

Fost liberal clujean, numit consilier al președintelui Nicușor Dan

6 octombrie 20250 commentarii

Fostul liberal clujean Valentin Naumescu a fost numit consilier prezidențial pentru afaceri europene începând cu 1 noiembrie 2025 în cadrul Administrației Prezidențiale. Naumescu își va prelua atribuțiile de consilier prezidențial începând cu 1 noiembrie.

Președintele României, Nicușor Dan, a decis numirea următorilor consilieri prezidențiali, consilieri de stat și consilieri onorifici, care își vor asuma responsabilități în cadrul Administrației Prezidențiale, începând cu lunile octombrie și noiembrie 2025.

„Aceste numiri reflectă angajamentul Președintelui pentru o administrație profesionistă, eficientă și în deplin acord cu prioritățile mandatului prezidențial. Conform cadrului legal în vigoare, consilierii își exercită atribuțiile în condiții de legalitate, responsabilitate, profesionalism și loialitate față de Președinte”, a transmis Administrația Prezidențială.

Noile numiri sunt următoarele: Marius Lazurca – consilier prezidențial pe politică externă începând cu 6 octombrie 2025; Valentin Naumescu – consilier prezidențial pentru afaceri europene începând cu 1 noiembrie 2025; Ana-Maria Geană – consilier de stat pentru românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025; Eugen Tomac – consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025; Cosmin Soare – consilier prezidențial pe probleme constituționale începând cu 1 noiembrie 2025; Alexandru Ciurea – consilier prezidențial pe probleme juridice începând cu 6 octombrie 2025; Andrei Popovici – consilier onorific pentru economie începând cu 6 octombrie 2025; Ramona Dinu – consilier de stat pentru guvernanță corporativă și turism începând cu 6 octombrie 2025; Ludovic Orban – consilier prezidențial pentru politică internă începând cu 6 octombrie 2025; Diana Iancu – consilier prezidențial pentru comunicare publică începând cu 6 octombrie 2025; Ștefania Simion – consilier de stat pentru mediu începând cu 6 octombrie 2025; Diana Punga – consilier de stat pentru relația cu societatea civilă începând cu 1 noiembrie 2025; Cristian Roșu – consilier de stat pentru relații publice începând cu 1 noiembrie 2025; Andreea Miu – consilier prezidențial. Va conduce Secretariatul General al Administrației Prezidențiale începând cu 1 noiembrie 2025; Ștefan Dragomirescu – consilier de stat pentru administrarea patrimoniului și logistică în cadrul Secretariatului General al Administrației Prezidențiale începând cu 6 octombrie 2025; Raluca Roxana Butnaru – consilier de stat la Cancelaria Ordinelor începând cu 1 noiembrie 2025. „Președintele României le urează succes în exercitarea noilor atribuții și își exprimă încrederea că noua echipă va contribui la consolidarea rolului instituției prezidențiale în societate și în viața democratică a țării”, precizează Palatul Cotroceni.

 

