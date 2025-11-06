INTERNE

Foc la o combină agricolă, stins de pompieri

6 noiembrie 20250 commentarii

Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au intervenit, joi, 6 noiembrie 2025, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o combină agricolă, anunță reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență al județului Cluj. Combina se afla pe un teren situat pe raza localității Dosu Napului, comuna Ceanu Mare.

Potrivit pompierilor clujeni, din fericire, în urma evenimentului, nu au existat persoane care să solicite îngrijiri medicale. Incendiul s-a manifestat la compartimentul motor și la cabină, fiind lichidat rapid de către forțele noastre, în limitele găsite. Cel mai probabil, flăcările au izbucnit din cauza unei defecțiuni electrice. La fața locului au acționat două echipaje”, mai informează salvatorii clujeni.

T.S.

