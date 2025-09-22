CULTURĂ

FITT 2025 – Festivalul care aduce arta mai aproape

22 septembrie 20250 commentarii

Cluj-Napoca se pregătește să își asume din nou rolul de capitală culturală a regiunii, prin organizarea celei de-a doua ediții a Festivalului Internațional de Teatru Transilvania (FITT), care va transforma orașul într-o scenă deschisă tuturor formelor de expresie artistică. În cele patru zile de festival, între 25 și 28 septembrie 2025, publicul va putea participa la spectacole-eveniment, concerte live, expoziții, conferințe, recitaluri de poezie și întâlniri cu personalități marcante ale lumii teatrale și culturale.

FITT 2025 își propune să fie mai mult decât un festival de teatru – el devine un spațiu de întâlnire între artiști și comunitate, un cadru în care arta coboară în stradă, în piețe, în biserici și galerii, apropiindu-se de public și oferind experiențe memorabile.

Teatru sub cerul liber – „Testament Szewczenko”

Unul dintre momentele de forță ale acestei ediții are loc în 26 septembrie, ora 21:00, în Piața Unirii, unde trupa Lwowski Teatr WOSKRESINNIA din Ucraina aduce pe scenă spectacolul non-verbal „Testament Szewczenko”. Producția este inspirată de destinul poetului și pictorului Taras Șevcenko, simbol al identității naționale ucrainene și prizonier politic al Imperiului Țarist.

Prin limbajul vizual, mișcare, culoare și efecte pirotehnice, artiștii din Lviv compun o frescă intensă și emoționantă despre rezistența și drama unui popor aflat la răscruce istorică. Este un spectacol care nu doar impresionează vizual, ci și vorbește despre puterea artei de a transfigura suferința în forță colectivă.

Muzică pentru toate gusturile – de la rock alternativ la fuziuni folk-jazz

Festivalul aduce și muzica în inima orașului, printr-o serie de concerte pe Strada Universității, cu intrare liberă.

  • 27 septembrie, ora 20:00 – trupa clujeană Dean Klooge, apărută în 2020, aduce un sound energic, la intersecția dintre rock alternativ, hard-rock, punk și influențe electronice.
  • 27 septembrie, ora 21:30 – pe scenă urcă Vlad Corb, cunoscut pentru show-urile sale electrizante și universul sonor cinematic, oniric.
  • 28 septembrie, ora 20:00 – duo-ul turcesc Buse & Ali Erenus creează un dialog muzical între tradiție și modernitate, cu elemente de folk, jazz și sonorități contemporane.
  • 28 septembrie, ora 21:00 – scena le aparține celor de la BYRON, una dintre cele mai apreciate trupe de rock alternativ din România, cu un repertoriu ce îmbină lirismul, energia și colaborările spectaculoase.

Poezie și reflecție – un moment dedicat lui Blaga

Pe 27 septembrie, ora 17:00, la Biserica Sfânta Treime, festivalul propune un moment de intimitate și reflecție printr-un recital de poezie dedicat lui Lucian Blaga. Actrița Ileana Negru și muzicianul Petru Damian construiesc un dialog subtil între cuvânt și muzică, între spiritualitate și emoția fragilă a clipei.

Conferințele FITT – întâlniri cu personalități care inspiră

Pe lângă spectacole și concerte, FITT oferă și un cadru de reflecție și dialog.

  • 25 septembrie, ora 17:30, Muzeul de Artă – întâlnire cu prof. univ. dr. Aura Corbeanu, vicepreședinte executiv UNITER, despre mobilitatea artistică și rolul managementului cultural.
  • 26 septembrie, ora 17:30, Muzeul de Artă – autoarea dramatică Alina Nelega în dialog cu Anca Hațiegan, despre poveștile și provocările lumii teatrale.
  • 28 septembrie, ora 11:00, Sala Tonitza a Muzeului de Artă – eveniment-omagiu „Remember Vlad Mugur”, cu intervenții susținute de Magda Stief Mugur, Valer Dellakeza, Bogdán Zsolt și criticul Roxana Croitoru.

Expoziții – dialoguri vizuale între fragilitate și identitate

Artele vizuale completează programul festivalului prin două expoziții remarcabile:

  • 26 septembrie, ora 17:00, Galeria Annie Klaus (Piața Unirii nr. 10) – artista din Istanbul Özlem Kalkan Erenus prezintă „Papery Fragments of Time”, o explorare a fragilității identității și memoriei.
  • 27 septembrie, ora 18:00, Foaierul Teatrului Național – expoziția „Între lumi” a artistului Ștefan Balog, președintele Fundației Inter-Art Aiud, cunoscut pentru dialogul său artistic internațional.

Mari spectacole – între Afrim și Koršunovas

Pe lângă evenimentele cu intrare liberă, FITT 2025 propune și o serie de spectacole-eveniment pe bază de bilet, reunind nume sonore ale teatrului românesc și european:

  • La câțiva oameni distanță de tine” – text Dan Coman, regia Radu Afrim, cu Marius Manole și Marius Bodochi.
  • Othello” – reinterpretarea tragediei shakespeariene de către celebrul regizor lituanian Oskaras Koršunovas.
  • Între noi e totul bine” – producție a Teatrului „Alexie Mateevici” din Chișinău, regia Slava Sambriș.
  • Cealaltă Ofelia” – one-woman-show cu Ramona Atănăsoaie.
  • Mareșala” – spectacol regizat de Alina Nelega.
  • Față-Verso. O poveste de teatru” – eveniment-dialog cu Ofelia Popii și Narcisa Pintea.
  • Rock the Symphony” – concert-spectacol cu Orchestra Filarmonicii de Stat „Transilvania”, dirijată de Remus Grama, la Auditorium Maximum.

Un festival trăit în comunitate

Festivalul este o sărbătoare care se trăiește în comunitate. Am vrut ca FITT să nu fie doar despre spectacole mari pe scene consacrate, ci și despre momente de întâlnire în spațiile publice, în piețe, pe străzi, în biserici și galerii. Ne dorim ca fiecare spectator să găsească un eveniment care să îl atingă și să îi rămână în amintire”, declară Elena Ivanca, Președintele FITT.

 

