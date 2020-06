Festivalul Electric Castle – amânat pentru perioada 14 – 18 iulie 2021

Ediţia 2020 a festivalului de muzică Electric Castle, ce are loc la Bonţida, lângă Cluj-Napoca, a fost amânată pentru perioada 14-18 iulie anul viitor, anunţă organizatorii pe pagina oficială de Facebook.

Evenimentul fusese iniţial programat în perioada 15-17 iulie, la Castelul Banffy, dar a fost decalat din cauza pandemiei de coronavirus.

„În ultimii şapte ani, am construit, cu fiecare ediţie, o lume în care putem fi liberi şi de care să ne putem bucura cu toţii în siguranţă. De fiecare dată, energia pe care o simţim în faţa scenei şi bucuria pe care ne-o transmiteţi în timp ce descoperiţi tot ce v-am pregătit ne motivează să continuăm. Şi anul acesta, până în ultimul moment, am încercat să găsim un scenariu ideal care ne-ar fi putut permite să ne revedem la castel”, arată organizatorii.

Ei afirmă că au luat decizia pentru siguranţa participanţilor.

„Din păcate, e prea multă incertitudine cu privire la măsurile de siguranţă şi sănătate pe care ar trebui să le implementăm, restricţiile de călătorie pentru perioada următoare şi alte detalii pe care le plănuim în avans pentru a putea livra experienţa mult aşteptată. Nici de la autorităţi nu am primit până acum răspunsuri referitoare la detalii specifice, de planificare sau în legătură cu situaţia festivalului. Sănătatea şi siguranţa voastră au fost întotdeauna prioritatea noastră absolută şi, din păcate, în acest moment, nu există un scenariu ideal în care festivalul să se desfăşoare în deplină siguranţă. Având în vedere toate aceste aspecte, am decis să alegem calea cea mai sigură şi să amânăm EC8 pentru 14 – 18 iulie 2021”, mai arată organizatorii.

Aceştia precizează că toate biletele achiziţionate vor fi valabile pentru ediţia din 2021, iar „cei care nu vor putea participa vor avea la dispoziţie şi alte opţiuni”.

De asemenea. ediţiile de anul acesta ale festivalurilor Neversea, Untold şi Summer Well au fost amânate pentru vara viitoare, au anunţat marţi organizatorii evenimentelor, motivând pandemia de coronavirus. Potrivit anunţurilor, cei care au cumpărat bilete au acces la ediţiile de anul viitor sau pot schimba tichetele cu vouchere.

Neversea ar fi trebuit să aibă loc anul acesta între 2 şi 5 iulie, la Constanţa, Untold, între 30 iulie şi 2 august, la Cluj-Napoca, iar Summer Well, între 7-9 august, pe Domeniul Ştirbey, din Buftea.