Fascinantul itinerar al Operei Românești

Serată muzicală lirică

Joi, 10 septembrie, debutează unul dintre cele mai ambițioase proiecte ale Academiei Naționale de Muzică ”Gheorghe Dima” Cluj-Napoca, concept artistic și coordonare conf univ dr Cristian Sandu.

Este un proiect demarat din ideea generoasă de a face cunoscuți compozitorii români. Proiectul în sine are o miză mare: ”să ne promovăm muzica noastră de operă și operetă, dacă nu o cântăm noi, nu o cântă nimeni. Proiectul, citez din discuția avută cu domnul conf univ dr Cristian Sandu, vizează localitățile care sunt lipsite de instituții muzicale profesioniste, gen operă sau filarmonici. Începem joi, 10 septembrie la Turda, apoi urmează seri muzicale la Blaj (12 septembrie), Zalău (14 septembrie), Baia Mare (16 septembrie), Bistrița (17 septembrie), Reghin (18 septembrie), Cluj-Napoca (30 septembrie, Parcul ”Romulus Vuia”), Beiuș (1 octombrie), Cluj-Napoca (2 octombrie, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei), finalul găsindu-ne la Alba Iulia, în 3 octombrie. Cât privește programul, am optat pentru o concepție unitară. Așa că vom începe cu opere bazate pe folclor și cântecul popular stilizat (Crai Nou de Ciprian Porumbescu; La seceriș de Tiberiu Brediceanu; Ana Lugojana de Filaret Barbu). Trecem apoi prin două momente clasice, în care am inclus momente din Ion Vodă cel Cumplit de Gheorghe Dumitrescu, din Horia de Sabin Drăgoi (operă mai puțin către deloc cunoscută), Năpasta-tot de Sabin Drăgoi. Ajungem la opereta românească prin Lăsați-mă să cânt de Gherase Dendrino, Culegătorii de stele de Florin Comișel. Finalul seratei înseamnă muzică ușoară de George Grigoriu. Șapte sunt soliștii. Doi sunt deja afirmați și mă refer la soprana Lorena Puican și tenorul Andrei Manea, alți cinci sunt studenți. Titus Pop (bariton), Aurelian Filip (bariton), Anton-Bronislaw Babias (bas), Sara Mihai (soprană) și Alexandra Coșbuc (mezzosoprană). În caz de ploaie avem un plan B, de rezervă, am închiriat din timp săli în toate localitățile, ne-am asigurat pentru orice eventualitate”.

Demostene ȘOFRON