Expoziție „Culori peste timp” la Dej

14 octombrie 20250 commentarii

Astra Art Gallery a Despărțământului ASTRA ”Dr. Teodor Mihali” Dej a găzduit o nouă expoziție de pictură personală aparținând cunoscutei artiste Mărioara Silveșan. Este vorba de cea de a 18-a expoziție a astriștilor dejeni, un eveniment important în viața artistică a urbei de la confluența Someșurilor. Galeria de artă a astriștilor dejeni este locul în care se prezintă în fața publicului amator de artă mai ales artiștii plastici ai Dejului, dar și din alte localități, Clujul sau Gherla (Albin Kaczka, de exemplu).

Actuala expoziție „Culori peste timp” aduce în fața vizitatorilor 35 de picturi ale doamnei Mărioara Silveșan, cu o bogată activitate cretoare, cu un număr impresionant de expoziții personale și în grup, cu multiple participări la taberele de creație organizate în țară, mai ales pe meleagurile transilvane, Târgu Mureș de exemplu. Peste tot s-a bucurat de multe aprecieri, lucrările sale fiind adevărate jocuri de lumini și culori calde, stilul caracteristic a pictoriției dejene, care mulți ani a trăit și în străinătate, unde, la fel, lucrările ei de artă sunt binecunoscute. Stilul pe care admiră este cel clasic, iar sloganul după care ghidează este „A picta este egal cu a respira”. Această mărturisire reiese din plin și din picturile inspirate din natură sau portretele expuse pe pânză, adevărate capodopere a artei practicate de doamna Silveșan, o artistă deosebit de talentată. A început să picteze încă pe băncile școlii, când era elevă în clasa a III-a, progresând în mai multe etape ale activității creatoare, ajungând cu succes până la lucrările expuse în cele mai cunoscute galerii de artă din țară. Multe din picturile ei sunt expuse în propria casă, un adevărat muzeu al artei, unde oricine poate admira aceste adevărate frumuseți. Artista a pictat și ilustrații pentru cărțile unor poeți cunoscuți. „Pictez pentru a dărui bucurie, pentru că respir pictând”, mărturisește artista dejeancă. De fapt asta a fost și scopul expoziției dejene. Să ofere bucurie iubitorilor de artă din localitate și celor care au trecut pragul Cercului Militar unde a avut loc vernisajul.

Despre arta și activitatea pictoriței Mărioara Silveșan a vorbit președintele ASTRA Dej, ec. dr. Radu Gavrilă, iar în cadrul vernisajului au mai prezentat idei și completări legate de lucrările expuse astriștii Lucian Iosif, Gabriela Meșter, ing. Gheorghianu Octavian, Dorina Rus și Lucia Fodor. În încheiere numerosul public aflat în sala festivă a Cercului militar din centrul municipiului Dej a asistat la un recital de poezie Nicolae Labiș.

Szekely Csaba

