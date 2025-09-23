EVENIMENT

Exclusiv pentru Făclia de Cluj,. Franța deschide porțile limbii române în școli. Ambasadorul Warnery: Fiecare dintre cele două țări vorbește limba celeilalte remarcabil

23 septembrie 20250 commentarii

Reporter Făclia: Colegiul francez ”Aimé et Eugenie Cotton” din orașul Blanc-Mesnil (situat în cea mai populată regiune din Hexagon, Île-de-France) – unitate școlară de prim rang datorită rezultatelor obținute la evaluările naționale de cei aproape 1000 de elevi -, derulează, din luna septembrie a acestui an, un program pilot de studiere a limbii române ca limbă străină obligatorie în sistemul public preuniversitar.

Ambasadorul Nicolas Warnery: Este formidabil! Fiecare dintre cele două țări vorbește limba celeilate în mod remarcabil. Mă bucur că în sistemul public preuniversitar francez limba română va fi studiată ca limbă străină obligatorie. Ministerul Educației Naționale, Învățământului Superior și Cercetării din Franța a lansat acest program pilot și sunt fericit că ambasadorul României în Franţa, Ioana Bivolaru, a făcut acest important anunț.

Reporter Făclia: Linia de studii în limba franceză de la USAMV din Cluj Napoca se bucură de aprecieri superlative. În 2016, la USAMV a fost constituit Biroul Francofoniei care are ca misiune asigurarea unui management performant al activităților de cooperare cu instituțiile partenere francofone, precum și revigorarea spiritului științific și educativ francofon din cadrul universității. Activitatea Biroului este coordonată de prof. univ. dr. Cristina Bianca Pocol, distinsă în 2021, în cadrul unei ceremonii derulate la Vichy, orașul francez înfrățit cu Cluj Napoca, cu medalia „Cavaler al Ordinului Palmes Académiques”, „Pentru servicii aduse culturii franceze”.

Ambasadorul Nicolas Warnery: Sute de studenți francezi și sute de studenți francofoni vin la Cluj Napoca să studieze medicina, farmacia, stomatologia și științele veterinare. Franceza este limbă de studii universitare și la Cluj Napoca și la Iași. Evident, studenții francezi învață și limba română pentru viața cotidiană. Important: studiile în limba franceză și contactele studenților cu bolnavii spitalizați în clinicile clujene au făcut posibile legăturile dintre România și Franța în domeniul medicinei: sunt mulți medici români în Franța și mulți medici francezi formați în România. Și sunt absolvenți de medicină francezi care aleg să rămână în România. Reporter Făclia: Dumneavostră, domnule Ambasador, vorbiți limbă română? Ambasadorul Nicolas Warnery: Un pic, un pic. Înțeleg din ce în ce mai bine o comunicare, un discurs în limba română. Dar vorbesc doar un pic…

Carmen Fărcașiu

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Podium dominat de femei la prima ediție Transylvania Butcher Wars

Mii de voluntari din Cluj au participat la Ziua de Curățenie Națională

Incident grav la Aeroportul Internațional „Avram Iancu”. Un controlor de trafic aerian a adormit în timpul serviciului!

ANAP tranșează scandalul microbuzelor electrice din PNRR: Prețul a contat doar 40%

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.