Exclusiv. Demisie în Consiliul Local Cluj-Napoca

12 noiembrie 20250 commentarii

Social democrata Aurelia Cristea și-a înaintat demisia din Consiliul Local Cluj-Napoca. Inițiatoarea legii antifumat a renunțat la mandatul din deliberativul clujean din motive personale.
În 2012, Aurelia Cristea a obținut mandat de deputat de Cluj din partea Partidului Social-Democrat (PSD). Între 5 martie și 13 decembrie 2014 a fost ministru delegat pentru dialog social și relația cu societatea civilă în guvernul Victor Ponta. În 2024 a candidat pe lista PSD pentru Consiliul Local Cluj-Napoca.

De numele Aureliei Cristea se leagă una dintre cele mai importante legi adoptate în România după 1989- Legea prin care s-a interzis fumatul în spațiile publice închise în România (Legea nr. 15/2016, care a modificat Legea nr. 349/2002).

Practic, prin acest act normativ s-a interzis complet fumatul (inclusiv țigările electronice la momentul respectiv) în toate spațiile publice închise. Un demers destul de controversat la vremea aceea, dar care a adus România în rândul multor țări europene.

 

