„Efectul Maia” – monodramă despre depresia postnatală, la Reactor

7 septembrie 20250 commentarii

Marți, 9 septembrie, de la ora 19:00, Reactor de creație și experiment din Cluj-Napoca (str. Petőfi Sándor nr. 2) găzduiește spectacolul-lectură „Efectul Maia”, un text semnat de scriitoarea Maria Orban, în cadrul programului Drama 5 – rezidențe de scriere dramatică. Evenimentul va fi urmat de o discuție cu autoarea, iar de la ora 20:30, publicul este invitat să participe la cina comunitară de început de stagiune, devenită deja tradiție la Reactor.

Un subiect tabu, adus pe scenă

„Efectul Maia” abordează tema depresiei, cu accent pe depresia postnatală, o problemă încă insuficient explorată în spațiul public și artistic din România, chiar dacă, din 2024, există o Săptămână națională a conștientizării depresiei postnatale.

Textul surprinde fragmente din viața Alinei (40), mamă a unei fetițe de patru ani, Maia. Printr-o serie de evenimente aparent mici, dar cu impact major, spectacolul explorează modul în care depresia postnatală afectează nu doar relația mamei cu propriul copil, ci și cu ea însăși, cu partenerul, prietenii și colegii.

„Este o poveste despre fisurile invizibile care se adună în viața unei femei și despre alegerile la care ea este forțată, uneori dureros, de propria vulnerabilitate”, notează autoarea.

Echipa artistică

  • Text: Maria Orban
  • Regia: Dragoș Alexandru Mușoiu
  • Cu: Maialgesa Dat, Ilinca Petra Meșter, Alina Mișoc, Victor Muntean

Maria Orban este cunoscută pentru romanele Oameni mari (2020) și Toată dragostea dintr-o fotografie arsă (2023), publicate la Editura Nemira. În 2021, a câștigat concursul de scenarii Write a screenplay for…, organizat de Asociația Cinemascop cu sprijinul HBO Europe.

Acces și bilete

Intrarea la spectacol se face pe bază de bilet cu valoare 0 sau bilet susținător, disponibile pe eventbook.ro. Organizatorii îi roagă pe spectatori să rezerve responsabil și să anunțe eventualele anulări la adresa rezervari.reactor@gmail.com, pentru a elibera locurile celor interesați.

Cină comunitară

După spectacol, de la ora 20:30, Reactor își invită publicul în curtea spațiului pentru o cină comunitară, un moment de socializare și început de stagiune. Participarea poate fi confirmată prin formularul online: forms.gle/pRcA3FbnCVJ8nkFW8.

