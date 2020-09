Edilii iclozeni îi cinstesc pe oamenii de cultură

Articol scris in SOCIAL

Harnici și buni gospodari cum sunt, edilii comunei Iclod știu să aprecieze și valorile culturale din localitate.

Un exemplu concret în această privință îl avem chiar zilele trecute, când colectivul Primăriei Iclod, în frunte cu primarul Emil Pârțoc, l-au sărbătorit pe profesorul Ioan Aurel Bulbuc la împlinirea vârstei de 84 de ani, cel care de jumătate de veac slujește neobosit pentru a scoate în evidență istoria comunei Iclod. Sub conducerea domniei sale, în anii 70 – 80, în hotarul comunei de pe valea Someșului Mic, cu elevii Școlii Generale s-au efectuat săpături arheologice, obiectele descoperite fiind expuse în cadrul Muzeului de Etno-Arheologie, o adevărată instituție de cultură vizitată an de an de sute de turiști. În prezent acest muzeu se află în clădirea Căminului Cultural, alături de care se găsește un modern Centru Cultural cu 400 de locuri, o frumoasă realizare al edililor comunei.

Sub conducerea profesorului Ioan Aurel Bulbuc, la Iclod s-a înființat un renumit ansamblu folcloric, o formație de dansuri populare apreciată și peste hotare în urma turneelor efectuate de-a lungul anilor.

Prin aceste rânduri îi dorim și noi maestrului Ioan Aurel Bulbuc multă sănătate și La mulți ani!

SZ.Cs.