E oficial: Răzvan Zamfir a trecut, din Gruia, în barca Universității Cluj!

12 noiembrie 20250 commentarii

Răzvan Zamfir va completa, staff-ul Departamentului Sportiv al Universității Cluj.

Absolvent al cursurilor Academiei de la Coverciano (Italia), Zamfir, 51 de ani, are o experiență vastă în fotbalul românesc, dar și în cel italian.

A ocupat funcția de director sportiv la CFR Cluj între 2007 și 2014. Ulterior, timp de un an și jumătate, a fost directorul sportiv al celor de la Bari (ianuarie 2015 – iunie 2016), apoi a îndeplinit același rol la AFC Hermannstadt, între aprilie 2019 și iunie 2020.

A revenit la clubul din Gruia pe postul de șef al departamentului de scouting la sfârșitul lunii august 2021, unde a activat până în data de 8 noiembrie a acestui an.

„Plec cu inima grea de la CFR Cluj, care întotdeauna va rămâne casa mea. Le mulțumesc tuturor pentru colaborare, am lucrat peste 12 ani aici, este un club fantastic, iar colegii mei de aici sunt cu totul și cu totul speciali.

Lotul este foarte bun, mai bun cred eu decât anul trecut și sunt convins că CFR va începe să urce. CFR rămâne în inima mea și știu că lucrurile se vor stabiliza.

Și împreună cu Neluțu Varga, care, repet, merită respect pentru ce a făcut în fotbalul românesc, toți cei de aici vor duce CFR acolo unde îi este locul și unde a fost atâția ani la rând””, a spus Zamfir, după despărțirea de clubul din Gruia.

 

